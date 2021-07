Le groupe Ermenegildo Zegna entre en bourse – WWD

MILAN — Le groupe Ermenegildo Zegna et Investindustrial Acquisition Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale parrainée par des filiales d’investissement d’Investindustrial VII LP, ont déclaré lundi avoir conclu un accord commercial définitif qui devrait faire de Zegna une société ouverte cotée à la bourse de New York. Échange plus tard cette année.

« Il y a plus de 111 ans, mon grand-père et homonyme ont fondé Zegna avec la conviction que prendre soin à la fois de l’environnement naturel et des gens était le fondement de la création des meilleurs textiles et d’une marque à succès », a déclaré Gildo Zegna, PDG. « Depuis lors, nous avons fièrement suivi ses traces pour devenir l’une des véritables maisons de luxe italiennes. L’annonce d’aujourd’hui souligne le succès de notre stratégie consistant à nous concentrer en permanence sur le capital de marque du groupe tout en continuant à nous appuyer sur notre héritage, notre éthique de la durabilité et le savoir-faire unique qui a fait de notre nom un synonyme de qualité et de luxe dans le monde entier. La famille Zegna restera à la tête de l’entreprise après la finalisation de la transaction, et nous continuerons d’investir dans la créativité, l’innovation, le talent et la technologie afin de maintenir la position de leader de Zegna sur le marché mondial du luxe.

À la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre de cette année, la famille Zegna continuera de contrôler la société avec une participation d’environ 62 %. Sur la base de la valeur de la transaction, l’entité fusionnée aura une valeur d’entreprise initiale prévue de 3,2 milliards de dollars avec une capitalisation boursière prévue de 2,5 milliards de dollars.

La transaction devrait générer un produit brut d’environ 880 millions de dollars.