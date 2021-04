Le groupe ETC prévoit d’inscrire le premier ETP LTC dans XETRA de Deutsche Borse

ETC Group, une organisation renommée spécialisée dans l’offre de titres cryptographiques innovants, prévoit de lister son produit litecoin (LTC) négocié en bourse (ETP) sur la plateforme Deutsche Börse XETRA. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 12 avril, notant que l’ETP s’appelle ETC Group Physical Litecoin ETC (LTCetc) et sera négocié sous le symbole boursier ELTC. La société chercherait à inscrire LTCetc le 14 avril si tout se passe comme prévu.

Selon le rapport, l’ETP est conçu comme un titre de créance adossé à des actifs, qui sera négocié et émis par HANetf. Le LTC physique est un produit de qualité institutionnelle qui contrôlera le prix du LTC et offrira aux investisseurs une exposition au LTC. Selon le message, ELTC sera la première liste XETRA de produits autorisés par LTC CCP.

Expliquant pourquoi ETC Group avait décidé de lancer un ETP basé sur LTC, le PDG de la société, Bradley Duke, a cité les performances exceptionnelles de LTC. Il a déclaré que la pièce avait gagné 342% au cours de la dernière année pour devenir la neuvième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Duke a poursuivi en soulignant que cette performance et le fait que la plupart des gens se réfèrent à LTC comme de l’argent à l’or de BTC ont suscité un intérêt accru de la part des investisseurs institutionnels et de détail.

Un changement de paradigme

Selon Duke, l’incertitude économique actuelle attire constamment les investisseurs traditionnels dans l’espace crypto. En effet, le secteur naissant offre de nombreuses opportunités aux investisseurs institutionnels pour diversifier leurs portefeuilles. En plus de cela, il a noté que le secteur de la crypto-monnaie aide les investisseurs à se protéger contre l’inflation. Cependant, l’industrie compte actuellement plus de 8700 pièces, ce qui rend difficile pour les investisseurs la sélection, le stockage et la gestion des actifs numériques.

En tant que tel, ETC s’est engagé à fournir des ETP de qualité pour aider les investisseurs à s’aventurer dans les crypto-monnaies. Selon la publication, ETC Group estime que les investisseurs institutionnels sont attirés par les produits cryptographiques qui sont sûrs, liquides et autorisés par une contrepartie centrale. L’organisation a ajouté que les marchés hérités resteraient volatils pendant un certain temps, créant une opportunité pour les investisseurs de se plonger dans des alternatives, telles que les crypto-monnaies.

Confiante dans sa décision de parier sur les crypto-monnaies, la société a déclaré que la reprise actuelle des crypto-monnaies est soutenue par les investisseurs particuliers et institutionnels.

En plus d’ELTC, la société dispose d’un ETP BTC soutenu physiquement appelé BTCE. Comme ELTC, BTCE a cherché à fournir aux investisseurs un moyen sûr et transparent d’investir dans BTC. Le mois dernier, la société a également lancé un ETP Ethereum (ETH).

