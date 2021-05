Le groupe Expedia embauche les principaux dirigeants d’Apple et de Verizon dans le cadre de la refonte de la structure de direction

Jon Gieselman (à gauche) et Rathi Murthy. (LinkedIn Photos)

Expedia Group a embauché des cadres supérieurs d’Apple et de Verizon Media alors que la société révise sa structure de direction et sa marque après une longue période de désarroi organisationnel et de baisse des revenus.

La plateforme de voyage de Seattle a annoncé lundi matin que le directeur du marketing d’Apple, Jon Gieselman, rejoindrait l’entreprise en tant que président d’Expedia Brands. Rathi Murthy, qui a récemment travaillé avec les technologies 5G et de plate-forme de Verizon Media en tant que directeur technique, deviendra le nouveau directeur de la technologie d’Expedia.

Le vice-président et PDG d’Expedia, Peter Kern, a déclaré dans un communiqué que l’embauche de Gieselman et Murthy fait partie d’un effort continu visant à «simplifier notre organisation pour plus de clarté et de rapidité», une mission clé pour le géant du voyage alors que ses revenus se sont évanouis au milieu de la pandémie et son assortiment toujours plus grand de produits ont encombré sa mission principale.

Les recrutements clés font partie des efforts d’Expedia pour rationaliser ses opérations et augmenter ses revenus. Expedia, qui affiche désormais une valeur marchande de 24 milliards de dollars, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,24 milliard de dollars au premier trimestre. C’était une baisse de 44% par rapport à la même période l’an dernier.

En outre, Expedia a annoncé lundi qu’il remodelerait sa structure opérationnelle en «quatre piliers clés» – Expedia Services, Expedia Brands, Expedia Marketplace et Expedia for Business.

Dans le cadre de la refonte du leadership, plusieurs dirigeants clés quittent l’entreprise. Le président du groupe Travel Partners, Cyril Ranque; Le président et codirecteur du marketing Adam Jay; et Tucker Moodey, président des produits de détail et de la technologie, «partira tous à des horaires différents au cours des prochains mois», a déclaré Expedia dans un communiqué.

Expedia tente de simplifier sa marque et de rationaliser la structure globale de l’organisation après avoir attrapé un large éventail d’agences de voyages en ligne au cours des deux dernières décennies.

Peter Kern, PDG d’Expedia Group. (Photo de groupe Expedia)

De 2001 jusqu’à son départ en 2017 pour devenir PDG d’Uber, l’ancienne PDG d’Expedia, Dara Khosrowshahi, a dirigé la plate-forme de voyage à travers une période de croissance étonnante.

Khosrowshahi a réalisé un total de 41 transactions pour Expedia, d’une valeur de 12,7 milliards de dollars, selon les données compilées par Bloomberg en 2020.

Parmi les sociétés contrôlées aujourd’hui par Expedia, on trouve Travelocity, Hotwire, CheapTickets, Orbitz, HomeAway, Vrbo, Egencia et Hotels.com, pour n’en nommer que quelques-unes.

L’expansion a contribué à positionner Expedia en tant que plate-forme de voyage en ligne dominante et Khosrowshahi en tant que PDG le mieux payé des États-Unis en 2015. Son programme de rémunération comprenait cette année-là une attribution d’actions de près de 91 millions de dollars.

Pourtant, les nombreuses divisions d’Expedia ont fonctionné en silos. Les clients et même les employés de l’entreprise sont devenus confus au sujet des opérations et des offres de produits d’Expedia.

Le PDG d’Expedia Group dit qu’il “ encourage les voyages de vengeance ” alors que les revenus chutent de 44% au premier trimestre

En décembre 2019, le PDG Mark Okerstrom, qui avait remplacé Khosrowshahi, a démissionné à la demande du conseil d’administration. Tout comme le directeur financier Alan Pickerill.

Les départs sont intervenus après des désaccords avec le conseil d’administration sur la meilleure façon de réorganiser les marques de l’entreprise.

En février de l’année dernière, l’entreprise a licencié 3 500 employés, dont 500 à Seattle. Quelques mois plus tard, la société a immobilisé 3,2 milliards de dollars de nouveaux capitaux pour stabiliser ses finances.

Les revenus, quant à eux, ont chuté au cours de la dernière année, en grande partie grâce à la pandémie, qui a dévasté l’industrie du voyage.

Expedia a annoncé plus tôt ce mois-ci que son bénéfice d’exploitation avait diminué de 72%, passant de près de 1,3 milliard de dollars au premier trimestre 2020 à 369 millions de dollars au cours de la même période cette année. Les rapports antérieurs sur les bénéfices pendant la pandémie ont été tout aussi déconcertants.

L’année dernière, Barry Diller, le magnat des médias qui préside le conseil d’administration d’Expedia, a qualifié la société d ‘«organisation gonflée» qui «a vraiment perdu de la clarté et de la discipline».

«Au fil des ans, à la poursuite de la queue de la croissance et tout ça, nous ajoutons simplement des gens et des gens et de la complexité et tout cela jusqu’à ce que, franchement, très peu de gens puissent comprendre ce qu’ils étaient censés faire pendant la journée, », A déclaré Diller qui, avec Kern, a pris le contrôle des opérations quotidiennes d’Expedia à la fin de 2019.

(Image d’Expedia)

Le mois dernier, Expedia a annoncé un changement de marque, offrant un assortiment de services plus clairement défini. La société a également déclaré qu’elle effectuait son plus gros investissement marketing en cinq ans.

Le changement de marque impliquait la refonte de l’application mobile d’Expedia et de plus de 70 sites Web – le tout dans le but de faciliter la réservation de vols, d’hébergement, de voitures et d’activités sur une plate-forme centrale.

Gieselman supervisera une grande partie de ces efforts, qui dirigera le marketing pour la branche de services en plein essor d’Apple, et sera chargé de maintenir les services d’Expedia simples et directs pour les clients.

Gieselman a siégé au conseil d’administration d’Expedia au cours des 18 derniers mois et a pu étudier de près les activités d’Expedia.

Dans un communiqué publié lundi, Gieselman a déclaré qu’il «voyait clairement l’opportunité que nous avons devant nous».

Expedia, a-t-il déclaré, est «parfaitement positionné pour donner vie à de nouvelles expériences client qu’ils adoreront. Les voyages nous manquent tous, alors nous profiterons de certains vents naturels, mais la véritable opportunité est d’accélérer la croissance grâce à une innovation significative. »

Murthy dirigera Expedia Services, qui comprend les données et l’intelligence artificielle, ainsi que le commerce électronique, les paiements et l’expérience client. Un élément clé de la mission de Murthy consistera à renforcer les flux de revenus d’Expedia en rendant ses technologies plus faciles à mettre à l’échelle et à s’intégrer aux offres en ligne des partenaires, tels que Marriott.

«J’ai hâte de diriger l’équipe qui pilote la plate-forme des voyages», a déclaré Murthy dans un communiqué.

De plus, John Kim, qui était auparavant président de la plateforme et des marchés d’Expedia, dirigera désormais Expedia Marketplace. Dans son nouveau rôle, Kim supervisera la stratégie, les produits et la technologie pour tous les secteurs d’activité de l’entreprise, y compris l’hébergement, les voyages aériens, la location de voitures, les croisières et les activités.

Ariane Gorin sera présidente de la nouvelle division Expedia Business d’Expedia, gérant les relations B2B.

Les annonces de lundi ne sont pas les seuls ajouts récents au leadership d’Expedia. En avril, Patricia Menendez-Cambo, qui était auparavant avocate générale adjointe de SoftBank Group International, a rejoint le conseil d’administration d’Expedia, en remplacement de A. George Skip Battle, qui a démissionné en janvier. David Sambur, co-partenaire principal d’Apollo Global Management, a démissionné du conseil d’administration la semaine dernière.