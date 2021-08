Le groupe Frasers de Mike Ashley va lancer le fascia haut de gamme Frasers en Irlande

in

Le premier magasin Frasers a ouvert ses portes au Royaume-Uni en avril, au Mander Center de Wolverhampton (photo). // Le groupe Frasers lancera Frasers en Irlande cette année, avec deux emplacements à Cork et Kildare // Les nouveaux magasins occuperont les unités vacantes laissées par Debenhams // Le fascia Frasers est la branche de luxe de House of Fraser

Le groupe Frasers est sur le point d’apporter son fascia haut de gamme Frasers en Irlande avec le lancement de deux magasins dans des unités précédemment occupées par Debenhams.

Les deux nouveaux magasins Frasers en Irlande seront situés au centre commercial Mahon Point à Cork et au centre commercial Whitewater à Kildare.

Frasers Group a déclaré que les débuts de Frasers dans la république créeraient un nombre « important » de nouveaux emplois.

Le fascia Frasers est la ramification de luxe de House of Fraser, que le groupe Fraser, propriété de Mike Ashley, a acquis en août 2018 dans le cadre d’un accord d’administration pré-pack de 90 millions de livres sterling.

Le premier magasin Frasers a ouvert ses portes au Royaume-Uni en avril, au Mander Centre de Wolverhampton.

La société a déclaré que les magasins irlandais Frasers stockeraient des centaines de marques, dans les domaines de la beauté, de la mode, des accessoires et des vêtements de créateurs pour enfants.

Sports Direct, qui appartient également au groupe Frasers, opérera également dans les deux magasins.

Les deux nouveaux magasins Frasers occuperont environ 150 000 pieds carrés combinés.

Frasers Group a déclaré qu’il adopterait une approche d’ouverture progressive, Sports Direct devant ouvrir plus tard cette année et Frasers devant ouvrir au début de l’année prochaine.

“Ces nouveaux sites marquent un moment charnière pour le groupe alors que nous continuons à démontrer notre engagement envers les briques et le mortier et à prouver notre investissement dans les principales destinations commerciales et le marché de la vente au détail en Irlande”, James France, responsable mondial de l’immobilier locatif du groupe Frasers. mentionné.

Avant le lancement de Frasers au Royaume-Uni en avril, les spéculations allaient bon train selon lesquelles le groupe Frasers envisageait de convertir plusieurs magasins House of Fraser – et d’autres emplacements possibles – en Frasers, dans le cadre des ambitions d’Ashley de transformer la chaîne de grands magasins. dans « les Harrods de la rue principale ».

La semaine dernière, Ashley a annoncé son intention de se retirer en tant que directeur général de l’empire du commerce de détail qu’il a fondé il y a près de 40 ans.

Il laissera les rênes à son futur gendre Michael Murray.

Ashley resterait au conseil d’administration en tant que directrice exécutive une fois le remaniement de la direction terminé en mai de l’année prochaine.

