Le groupe Frasers propose de racheter Footasylum à JD Sports

À la suite d’une enquête, la CMA a déclaré que Footasylum était « de loin » le rival le plus proche de JD Sports. // Le président du groupe Frasers, Mike Ashley, a proposé d’acheter la chaîne de magasins Footasylum à son rival JD Sports // Le mois dernier, la CMA a ordonné à JD de vendre Footasylum et ses 65 magasins – arguant que le rachat pourrait nuire à la concurrence

La société mère de Sports Direct, Frasers Group, aurait fait une offre pour Footasylum, à la suite de la décision de la Competitions & Markets Authority (CMA) de forcer son rival JD Sports à vendre la chaîne.

Les développements sont le dernier chapitre de la lutte pour le pouvoir entre les deux plus grands magnats des entraîneurs de Grande-Bretagne: Ashley, propriétaire de Frasers, qui comprend Sports Direct, et Peter Cowgill, président exécutif de JD.

JD Sports a reçu l’ordre de vendre les 65 magasins de Footasylum par la CMA en novembre, après que le chien de garde a décidé que l’achat par JD de la plus petite chaîne de magasins d’entraîneurs entraînerait une pire affaire pour les acheteurs.

À la suite d’une enquête, la CMA a déclaré que Footasylum était « de loin » le rival le plus proche de JD Sports et a déclaré qu’une enquête qu’elle avait menée a révélé que 50% des acheteurs iraient chez JD Sports s’ils ne pouvaient pas faire leurs achats chez Footasile.

JD Sports a fait valoir que l’enquête n’avait pas pris en compte la concurrence en ligne, y compris celle des propres chaînes des grandes marques de sport, et a fait valoir que la part de marché de Footasylum était inférieure à 5 %.

Le régulateur doit approuver le nouvel acheteur pour s’assurer qu’il est un concurrent vraiment indépendant – à moins que JD Sports ne fasse appel avec succès contre la décision.

Selon The Sunday Times, le groupe de Mike Ashley a approché JD Sports avec l’offre et a informé la CMA de son intention.

Sports Direct, qui se spécialise dans les vêtements de sport et les articles de sport, pense qu’il y a moins de croisement entre lui et Footasylum, qui est connu pour ses baskets haut de gamme.

Peter Cowgill de JD Sports a déclaré à l’époque : « La CMA conclut à juste titre que, suite à l’acquisition de Footasylum, JD n’aurait aucune incitation à augmenter ses prix ou à aggraver son offre car ses concurrents les plus importants sont les opérations DTC des marques internationales elles-mêmes.

« Cependant, la CMA a ensuite conclu d’une manière ou d’une autre que la menace concurrentielle de la DTC ne s’étendait pas à Footasylum et que JD serait incité à aggraver l’offre de Footasylum au détriment des consommateurs et des fournisseurs. Nous suggérons que la RMR est dans une minorité d’un pour parvenir à cette conclusion.

«Dans l’ensemble, la décision de la CMA aujourd’hui continue d’être inexplicable pour quiconque comprend la différence que la pandémie a apportée au commerce de détail au Royaume-Uni et comment fonctionnent réellement la concurrence et la chaîne d’approvisionnement sur nos marchés. C’est profondément troublant à un moment où la rue principale du Royaume-Uni a déjà été sérieusement endommagée et est vulnérable à de nouvelles fermetures. »

Ni JD ni Frasers n’ont publié de déclaration sur la situation, tandis que la CMA a déclaré au Sunday Times que tout acheteur devrait s’engager à gérer un « concurrent entièrement indépendant ».

