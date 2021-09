Le Groupe Galeries Lafayette recrute un nouveau directeur de la stratégie et du développement – ​​WWD

PARIS – Le Groupe Galeries Lafayette a nommé Sandra Weber directrice de la stratégie et du développement, chargée d’identifier les vecteurs de croissance et les opportunités de développement dans une période difficile pour les grands magasins français.

Weber succède à Olivier Bron, qui est parti pour devenir directeur général des grands magasins Central Group et Robinson en Thaïlande. Elle rapporte au président exécutif Philippe Houzé.

Diplômé d’HEC, Weber est expert en finance d’entreprise et management stratégique, et détient également une certification en coaching de dirigeants.

La dirigeante a débuté sa carrière en 2000 chez Goldman Sachs, où elle a passé huit ans au sein de l’équipe fusions et acquisitions entre les bureaux de Londres et de Paris, supervisant plus particulièrement les transactions dans le secteur des biens de consommation.

De 2008 à 2019, elle a travaillé au sein du groupe Rallye, propriétaire de la chaîne de supermarchés Casino et du détaillant d’articles de sport Go Sport, occupant notamment des postes de directeur de la division financière et de conseiller juridique en charge de définir la stratégie du groupe et les priorités clés.

Cette nomination intervient à un moment critique pour le commerce de détail français, qui est aux prises avec une demande atone, des bouleversements sociaux et une forte baisse du tourisme étranger en raison de la pandémie de coronavirus. Les ventes de vêtements et de textiles en France ont chuté de 15% en 2020, les grands magasins enregistrant une baisse de 32,3% alors que les ventes se déplaçaient en ligne, selon l’Institut Français de la Mode.

Les Galeries Lafayette ont annoncé le mois dernier la cession de 11 magasins supplémentaires en France à des partenaires franchisés dans le cadre d’une stratégie visant à recentrer les investissements et les efforts sur les principaux flagships, la stratégie omnicanale et l’expansion hors de France.

