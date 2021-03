Le groupe Gaurs obtient des appels d’offres de Rs 2,124-cr du NBCC pour terminer 10964 appartements Amrapali

«Nous n’avons pas de projets immobiliers à grande échelle pour le moment et nous avons vendu la majorité de notre inventaire en construction. Dans les projets Amrapali, nous ne faisons que l’exécuter et la responsabilité des ventes incombe au NBCC », a déclaré Gaur.

Le groupe Gaurs a déclaré jeudi qu’il avait reçu quatre appels d’offres du NBCC géré par l’État d’une valeur de 2 124 crores de roupies pour l’achèvement de projets Amrapali bloqués avec un inventaire total de 10964 appartements. Les projets sont Verona Heights, Heartbeat City et Amrapali Centurian Park.

«Nous augmenterons une facture mensuelle au NBCC en fonction de la construction effectuée. Nous prenons en charge les coûts de construction grâce à des régularisations internes et des garanties bancaires. Les projets seront achevés dans les 36 mois suivant l’attribution de l’appel d’offres », a déclaré le directeur du groupe Gaurs, Sarthak Gaur, à FE.

NBCC est impliqué dans l’achèvement de 23 projets de logement d’Amrapali avec un coût estimé à environ Rs 8 500 crore. L’entreprise publique a divisé ces projets en trois catégories, la livraison d’appartements débutant prochainement.

La filiale à 100% du groupe Gaurs, Gaursons Hitech Infrastructure, exécute ces projets.

Parlant de l’avenir de l’entreprise, Gaur a déclaré que le groupe souhaitait se diversifier dans le segment des infrastructures. «Nous cherchons à augmenter notre portefeuille de construction à Rs 7 000 crore en cinq ans. Ayant investi dans la construction au fil des ans, nous augmentons également notre présence dans les infrastructures et sommes prêts à prendre en charge des projets gouvernementaux », a-t-il ajouté.

Le promoteur immobilier basé à Delhi NCR est optimiste quant à la croissance le long de l’autoroute Yamuna (Greater Noida), aidée par des projets tels que l’aéroport international, le centre logistique et une ville cinématographique à venir.

Le groupe Gaurs a jusqu’à présent livré plus de 50 projets commerciaux et résidentiels répartis sur 55 millions de pieds carrés.

