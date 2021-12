Le groupe Hiranandani construira deux autres bâtiments de centres de données dans le Grand Noida

Yotta Infrastructure, une société du groupe Hiranandani, commencera la construction de deux autres centres de données dans son parc de centres de données Greater Noida en janvier 2022 pour un coût de Rs 2000 crore. Chacun des deux bâtiments aura une capacité de 30 MW et sera prêt à être mis en service en janvier 2024.

« En prévision d’une demande accrue de la région en raison de l’accélération numérique, nous avons décidé de commencer la construction de deux nouveaux bâtiments de centre de données d’une charge informatique de 30 MW chacun à partir de janvier 2022, bien avant notre calendrier précédent », Sunil Gupta, co-fondateur et PDG de Yotta Infrastructure ont déclaré, ajoutant que le parc de centres de données sera le plus grand de la région.

Le premier bâtiment du parc du centre de données, dont la construction a commencé en janvier 2021, sera opérationnel pour les clients d’ici juillet 2022 et aura une capacité de 30 MW.

Ce sera le premier parc de centres de données de la région, composé de 6 bâtiments de centres de données interconnectés offrant une capacité de 30 000 racks, alimentés par plus de 250 MW de puissance. Le coût total pour mettre en place le parc est d’environ 7 000 crore.

Commentant le développement, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré : « Les centres de données sont la plaque tournante de la révolution numérique et le gouvernement de l’Uttar Pradesh a pris des mesures novatrices, notamment une politique de développement de centres de données à grande échelle de haute qualité dans l’Uttar Pradesh.

« L’initiative Digital India a ouvert de nouvelles voies aux entreprises, et l’Inde était sur une trajectoire ascendante en ce qui concerne la transformation numérique bien avant que la pandémie ne nous frappe. Les deux dernières années n’ont fait que rétablir le besoin de développer l’infrastructure numérique dans notre pays. Notre parc de centres de données à Greater Noida contribuera grandement à augmenter l’infrastructure numérique non seulement dans l’Uttar Pradesh, mais également dans toute la région nord du pays, alors que Yotta continue de s’efforcer de combler l’écart entre la demande et l’offre dans l’industrie indienne des centres de données, », a déclaré Darshan Hiranandani, PDG du groupe Hiranandani.

