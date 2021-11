Le groupe Indian Express invite les candidatures pour les prix des femmes entrepreneurs

Les prix sont une initiative de FinancialExpress.com et FICCI FLO avec Ernst & Young comme partenaires de connaissances.

Le groupe Indian Express lance les Awards for Women Entrepreneurs ou ExpressAWE, en bref, et invite les femmes entrepreneurs à partager leurs histoires, qui méritent d’être reconnues.

Les prix sont répartis dans huit catégories et les candidats de secteurs verticaux cruciaux de l’économie comme le commerce électronique, la technologie, la santé et le bien-être, l’éducation et le développement des compétences, les médias et le divertissement, la mode et le style de vie en dehors de l’hôtellerie sont tous invités à envoyer leurs candidatures. Les prix sont une initiative de FinancialExpress.com et FICCI FLO avec Ernst & Young comme partenaires de connaissances.

L’importance et le calendrier des récompenses sont également liés au voyage ardu parcouru par les femmes entrepreneures qui sont entrées dans les mois de pandémie avec une économie déjà en proie à une demande des consommateurs atone et à une croissance lente. Que cela ait été suivi d’un virus qui a ravagé l’Inde, n’a fait qu’ajouter aux malheurs et bien qu’il ait bouleversé toutes les vies, l’impact a été plus intense pour les femmes, dont beaucoup se sont retirées du marché du travail. Le défi était encore plus pour les femmes entrepreneures, qui ont choisi de garder le cap, de motiver leurs équipes et d’aller de l’avant. Les prix visent donc à reconnaître, récompenser et célébrer les femmes entrepreneures qui ont pu poursuivre, prévaloir, créer un impact et graver une histoire d’inspiration avec une riche dose de vision messianique qui attend d’être racontée, célébrée et inspirer les autres.

Si vous souhaitez postuler ou connaître une femme entrepreneur qui mérite d’être reconnue, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

