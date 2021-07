Le groupe JNBY nomme Zhou Xun, Ju Xiaowen et Yoo Ah-in comme ambassadeurs – WWD

SHANGHAI – Le principal groupe de marques de créateurs chinois JNBY a annoncé une alliance avec trois visages célèbres. La marque phare de la société, JNBY, a sélectionné le top modèle chinois Ju Xiaowen comme tout premier ambassadeur de sa marque, tandis que sa marque de vêtements pour femmes LESS a choisi l’actrice Zhou Xun, la première fois que l’A-lister a approuvé une marque de vêtements pour femmes chinoises. Pendant ce temps, Yoo Ah-in, l’acteur et galeriste sud-coréen est le visage des vêtements pour hommes Croquis.

Alors que la ligne principale JNBY est connue pour ses imprimés lumineux et colorés, la nouvelle marque LESS est plus sobre et minimaliste. “L’attitude libre, facile et sans retenue de Zhou Xun envers la vie coïncide avec le concept de” la vie est une soustraction, la croissance est une addition” que la marque LESS a toujours soulignée “, a déclaré JNBY Group. « Les valeurs de la marque sont centrées sur ‘la simplicité, le raffinement, l’indépendance et la rationalité’.

JNBY, qui signifie « Just Naturally Be Yourself », a été fondée à Hangzhou en 1994. Le groupe exploite également d’autres labels dans son portefeuille Sketch, LESS, jnby by JNBY et POMME DE TERRE et s’est étendu sur les marchés internationaux, notamment l’Europe, l’Australie , et le Japon.