Le groupe K-Pop BTS publie un clip d’une heure avec du beurre fondant (et celui-ci dépasse 13 millions de vues)

Le groupe de musique sud-coréen BTS a publié cette semaine une vidéo inhabituelle d’une heure sur son compte YouTube officiel pour promouvoir son prochain single “ Butter ”, qui sortira le 21 mai.

Le matériel audiovisuel complet contient une animation d’un bloc de beurre fondant progressivement en forme de cœur. Des bruits de cuisine se font entendre en arrière-plan, notamment le fait de frapper un couteau contre une planche à découper et de faire bouillir de l’huile.

Depuis le moment de sa publication, la vidéo a déjà été visionnée environ 13,5 millions de fois.

Et alors que des millions de fans ont soif de la sortie de leur prochain album, les superstars de la K-Pop ont posté sur Twitter un calendrier détaillé des dates et heures de sortie des reprises, clips et photos du nouveau single, alimentant encore plus.

En août de l’année dernière, BTS a pris d’assaut YouTube avec la première de «Dynamite», leur première chanson entièrement anglaise. Le clip est devenu le plus grand début de l’histoire, réussissant à capturer 3 millions de visiteurs en direct lors de sa première.

