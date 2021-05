Le groupe K-Pop Seventeen annonce son huitième mini album, “ Your Choice ”

K-Pop Le groupe SEVENTEEN fera un retour estival très attendu avec son huitième mini-album, Your Choice, le 18 juin. Plus tôt dans la journée, SEVENTEEN a ravi les fans du monde entier en lançant une bande-annonce intitulée «Power of ‘Love» »tout en annonçant leur première nouvelle musique en huit mois.

Avec la bande-annonce conceptuelle mettant en lumière le thème principal de «Love» en utilisant des phrases clés connexes interposées tout au long, le groupe a dévoilé son projet 2021 «Power of ‘Love» »avec lequel ils exploreront, tout au long de l’année, divers moments et formes d’amour qui peuvent être rencontrés dans notre vie quotidienne.

De plus, aujourd’hui, le groupe a également annoncé qu’il s’associerait avec Registres Geffen/ Universal Music Group pour la distribution américaine et internationale. L’accord fait suite aux performances époustouflantes de SEVENTEEN dans The Late Late Show avec James Corden, The Kelly Clarkson Show et The Ellen DeGeneres Show plus tôt cette année.

Ils ont également été récemment révélés comme le premier groupe de K-Pop à être mis à l’honneur dans la série de vidéos Music Issue de W Magazine et In My Room de Rolling Stone, ainsi que comme finalistes des meilleurs artistes sociaux aux Billboard Music Awards, marquant leur toute première nomination. lors d’une cérémonie de remise de prix aux États-Unis.

En 2020, les célèbres idoles autoproductrices se sont imposées comme des artistes multiplatinum après leur album spécial; [Semicolon] et EP Heng: garæ s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires chacun. Ils ont également fait la couverture de Seventeen Magazine, ont été présentés dans le tour d’horizon de TIME de «Chansons et albums qui ont défini l’année monumentale de la K-Pop en 2020» et ont atterri sur plusieurs listes «Best of 2020» de Billboard, BuzzFeed, PAPER et Teen. Vogue.

SEVENTEEN a grimpé au sommet du mouvement K-Pop en partie grâce à son écosystème créatif interne. La structure innovante du groupe repose sur l’interaction de trois unités: l’équipe hip-hop dirigée par S.COUPS, l’équipe vocale dirigée par WOOZI et l’équipe de performance dirigée par HOSHI. Fidèle au titre d ‘«idoles autoproductrices», l’acte autonome et autonome est entré dans l’histoire sans prétention et est devenu l’un des plus grands groupes K-Pop de tous les temps.

