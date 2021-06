Le groupe Kpop BTS joue avec spot, le chien robotique de Boston Dynamics

in

Les robots de Boston Dynamics savent danser. Nous avons vu plusieurs fois Spot et Atlas danser comme de vrais génies, et certaines vidéos d’eux en action sont devenues des hits viraux, en fait, ils ont été les plus regardés de l’année dernière.

Une collaboration avec le groupe K-pop le plus réussi, BTS, a réuni le fandom des robots et la pop coréenne pour célébrer cet incroyable exploit. Mais si les deux vidéos sont amusantes, elles sont un peu décevantes. Hyundai a conclu son accord pour acheter la majorité des actions de Boston Dynamics la semaine dernière.

Les BTS sont les ambassadeurs de la célèbre marque automobile Hyundai, et ils en ont profité pour célébrer l’occasion et danser avec les robots. Dans la vidéo, nous pouvons voir comment Spot coupe un tapis avec le groupe dans l’un des clips. Ensuite, ils dansent ensemble pendant environ 20 secondes au total. Dans l’autre vidéo, sept chiens robots Spot, un pour chaque membre de BTS, interprètent une routine chorégraphiée sur la chanson du groupe “Ioniq: I’m On It”, une ode dédiée à la sous-marque de véhicules électriques de Hyundai.

Le clip mettant en vedette BTS a accumulé quelques millions de vues en un jour environ sur YouTube.