Le groupe légendaire SOS cherche un nouveau leader féminin pendant que Mary Davis se rétablit ⋆ .

Groupe SOS (Abdul Ra'oof et Mary Davis)

* Le célèbre groupe SOS (Sounds of Success) est connu pour ses succès tels que « Take Your Time (Do It Right) », « Just Be Good To Me », « Just the Way You Like It », « Tell me if you still Care »et« The Finest ».

La chanteuse principale des chansons du groupe est Mary Davis, un membre original du groupe SOS lors de sa formation à Atlanta, en Géorgie en 1977. Cependant, l’année dernière, Davis a fait face à des problèmes de santé.

En raison des défis, Davis se concentre maintenant sur sa guérison. Dans la quête du groupe pour continuer à se produire à l’échelle nationale et internationale, le groupe est à la recherche d’une chanteuse pour remplacer Davis. SOS a publié la déclaration suivante:

Le groupe SOS aimerait profiter de cette occasion pour remercier tout le monde avec une immense gratitude pour vos prières et vos meilleurs vœux pour notre bien-aimée Mary Davis. Elle se remet bien. Veuillez continuer à la garder dans vos prières. Actuellement, elle doit consacrer son temps à la guérison et à la guérison, ce qui implique de limiter ses performances et son horaire de voyage.

Ce changement d’événements a créé un nouveau défi pour la bande SOS. Notre objectif a toujours été d’apporter à nos fans le meilleur divertissement musical en direct et nous continuerons de le faire. Alors que le groupe SOS continue de soutenir le rétablissement de Mary, nous recherchons actuellement une chanteuse professionnelle pour aider à perpétuer l’héritage vocal de la chanteuse principale, Mary Davis. Comme tant de groupes légendaires l’ont fait, notre intention est de trouver un chanteur incroyable similaire au son de chanteur de Mary Davis. Cette talentueuse chanteuse aura la possibilité d’intervenir en cas de besoin pour continuer le son SOS Band que Mary a créé avec sa voix incroyable. Si vous connaissez ou avez une voix chantée similaire avec ce son Mary Davis / SOS, veuillez envoyer une vidéo de 2 ou 3 minutes couvrant une chanson du groupe SOS en tant que voix principale à [email protected].

h / t: SoulTracks