Le groupe Merlin lance un projet de canton sur le thème du sport de 2 000 crores au Bengale occidental

Réparti sur 45 acres dans la région de Rajarhat-Bishnupur près de New Town, le projet de logements abordables, « RISE – Sports Republic », sera un canton doté d’infrastructures et d’académies liées au sport.

Le conglomérat immobilier Merlin Group a annoncé un projet de canton sur le thème du sport de Rs 2 000 crores au Bengale occidental.

«Plus de 2 000 crores de roupies seront l’investissement pour développer le canton dans son intégralité. Outre la partie résidentielle, le projet comprendra quatre ou cinq académies sportives, un hôpital multi-spécialités, une école de marque réputée et des centres commerciaux. L’investissement total dans les infrastructures sportives serait d’environ 200 à 250 crores de roupies », a déclaré Saket Mohta, directeur général du groupe Merlin.

« Nous prévoyons de financer l’investissement [mainly] par des régularisations internes. Tout type de financement déficitaire que nous pourrions rencontrer, nous utiliserions le financement bancaire pour le faire », a déclaré Mohta.

La première phase du projet sera développée sur 15 acres et comprendra 2 529 appartements. Il devrait être achevé dans les cinq prochaines années. « Si nous incluons l’investissement dans les terres, le coût du projet pour la première phase serait d’environ Rs 1 150 crore », a déclaré Mohta.

« Le marché immobilier de Kolkata est resté résilient pendant la pandémie. Il y a eu une reprise majeure des ventes de projets immobiliers résidentiels au deuxième trimestre 2020-2021 grâce à une économie résiliente et à la campagne de vaccination du gouvernement », a-t-il déclaré.

