Le groupe milite pour l’égalité des sexes dans les tests de collision de véhicules

Les mannequins de crash-test de voiture peuvent aider à démontrer à quel point les véhicules résistent aux dangers, mais les défenseurs de la sécurité soutiennent que les modèles actuels ne font pas assez pour protéger les conducteurs américains typiques. Le groupe Verity Now, Vehicle Equity Rules in Transportation, exhorte l’administration Biden à apporter l’équité et l’égalité au programme d’évaluation de la sécurité 5 étoiles du gouvernement.

Le groupe de défense des droits, qui est coprésidé par un ancien membre du GOP du Congrès, exhorte le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg à exiger plus de diversité dans l’utilisation des mannequins de crash test. Dans une lettre envoyée au secrétaire cette semaine, le groupe a fait valoir qu’il s’agissait d’une question de vie ou de mort.

(Département de police de Cincinnati)

« Les normes gouvernementales pour les tests de collision des véhicules sont obsolètes et inégales, ce qui fait que des milliers de femmes sont inutilement tuées et blessées chaque année », a déclaré l’ancienne membre du Congrès Susan Molinari, coprésidente de VERITY NOW. Dans une interview avec FOX mercredi, Molinari a insisté sur le fait que le public ne savait probablement pas combien de tests gouvernementaux reposent sur un mannequin de forme masculine développé pour la première fois dans les années 1970. La lettre de Verity Now a été co-signée par un grand groupe d’initiés notables de Washington, dont les anciens sénateurs Olympia Snowe (R-Maine) et Heidi Heitkamp (DN.D.).

Lisez la lettre au secrétaire Buttigieg ici.

VOIR: TYLER REDDICK S’ÉLOIGNE D’UN ÉNORME CRASH DANS LA VOITURE NASCAR NEXT GEN

« Les femmes sont nettement plus sujettes au coup du lapin lors d’un accident. Par rapport aux hommes du même âge, les femmes dans les accidents mortels étaient 9,4% plus susceptibles de mourir des suites d’une blessure au cou », selon la lettre envoyée par Verity Now. Le groupe soutient que si l’administration Biden est vraiment engagée en faveur de la diversité et de l’équité, elle ordonnerait au gouvernement d’exiger que tous les crash tests impliquent une variété de formes et de tailles de mannequins.

Des agents du Département de la sécurité publique du Texas (DPS) enquêtent sur un accident de voiture samedi impliquant un passeur, une mère et sa fille.

La National Highway Traffic Safety Administration insiste sur le fait qu’elle utilise une variété de mannequins sur bon nombre de ses tests.

UNE MÈRE ET UNE FILLE DU TEXAS TUÉES ALORS QU’UN TRAVERSANT D’HOMMES s’écrase sur eux tout en échappant aux forces de l’ordre près de la frontière

« La sécurité est au cœur de la mission de la NHTSA et nous nous engageons à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route. La NHTSA utilise un mannequin de crash test féminin dans son programme de test frontal de conformité », a déclaré un porte-parole de la NHTSA.

Des agents du Département de la sécurité publique du Texas (DPS) enquêtent sur un accident de voiture samedi impliquant un passeur, une mère et sa fille.

Le gouvernement a fourni à FOX une ventilation des tests utilisant des types de corps féminins dans les tests. Les militants se disent heureux que certains mannequins féminins soient utilisés, mais soutiennent qu’ils devraient toujours être testés en position de conducteur, par opposition aux affectations de passager ou de passager arrière.

Le gouvernement admet qu’il travaille également à étendre les capacités de test pour s’adapter à un plus large éventail de conducteurs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« La NHTSA travaille à développer des modèles de simulation de collision et de corps humain pour représenter un large éventail de tailles, de sexe et d’âge des occupants. Ces outils seront utilisés pour identifier les cibles des futurs efforts de sécurité », a déclaré le porte-parole de l’agence.