Le groupe musical suédois ‘ABBA’ lance son premier album en 40 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le supergroupe pop suédois ABBA s’est réuni pour sortir son premier nouvel album en quatre décennies et organisera un concert sur le Web à Londres l’année prochaine, a annoncé le groupe dans un communiqué jeudi.

ABBA, l’un des groupes les plus titrés de l’histoire avec plus de 385 millions de disques vendus, sortira l’album intitulé “Voyage” le 5 novembre, avec deux nouvelles chansons qui ont fait leurs débuts jeudi.

Le groupe, connu pour une série de tubes des années 1970 et du début des années 1980 tels que “Waterloo”, “Dancing Queen” et “Take A Chance On Me”, s’est dissous en 1982.

