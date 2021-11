Le groupe Muthoot lance des initiatives de RSE pour commémorer l’anniversaire de naissance de MG George Muthoot

Groupe Muthoot

Le groupe Muthoot a lancé une série d’initiatives RSE pour commémorer le 72e anniversaire de la naissance de l’ancien président du groupe MG George Muthoot. On se souvient de lui non seulement pour son sens des affaires visionnaire, mais également pour la philosophie qu’il a pratiquée pour aider les gens à atteindre l’autonomie financière et les soutenir dans leurs moments les plus difficiles. Ses initiatives philanthropiques dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la réadaptation ont été remarquables.

Les initiatives de RSE comprennent un soutien dans les domaines de la production d’énergie durable, l’aide aux personnes handicapées, les urgences médicales, les établissements de santé, l’éducation (y compris les bourses), les moyens de subsistance durables grâce à l’emploi, l’assainissement (poursuivant la mission Swachh Bharat) et la distribution de nourriture, selon un Libération.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.