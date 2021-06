Le groupe Neiman Marcus devient sans fourrure – WWD

Le groupe Neiman Marcus cessera de vendre tout produit contenant de la fourrure animale d’ici le début de 2023.

La nouvelle politique élimine les produits en fourrure animale des magasins et sites Web Neiman Marcus et Bergdorf Goodman et appelle à la fermeture des salons de la fourrure dans les deux divisions. Neiman Marcus a 21 salons de fourrure dans ses magasins ; Bergdorf a un salon de fourrure.

Le changement fait suite à l’annonce récente de la société selon laquelle elle a créé une équipe pour « identifier, améliorer et divulguer les performances en matière environnementale, sociale et de gouvernance. [or ESG] problèmes », y compris des sujets tels que le bien-être animal et mettre l’accent sur la présentation de produits durables et éthiques.

Les actions de NMG sur la fourrure font également suite aux décisions de plusieurs autres détaillants au cours des dernières saisons d’interdire la fourrure, notamment Macy’s et Bloomingdale’s, ainsi que Nordstrom, et la semaine dernière, Holt Renfrew au Canada, qui ont tous deux décidé d’éliminer la fourrure ainsi que les produits exotiques. peaux. Plusieurs autres marques et créateurs de luxe ont déjà décidé de renoncer à la fourrure, parmi lesquels Prada, Gucci, Burberry et Chanel. Plus récemment, la marque de vêtements d’extérieur Canada Goose a révélé son intention d’éliminer toute fourrure de ses produits, suscitant les critiques de la Fédération internationale de la fourrure.

Chez Neiman Marcus Group, « Nous offrons une expérience de luxe ultime à nos clients et à leurs préférences en constante évolution. Nous mettons à jour notre assortiment pour proposer plusieurs catégories de mode de luxe durable et éthique », a déclaré Geoffroy van Raemdonck, PDG de NMG. «Il est clair que l’avenir est sans fourrure, et cela inclut l’espace ultra-luxe. En tant que leader de la vente au détail de luxe, NMG a l’opportunité d’aider à construire un avenir meilleur pour notre industrie. Nous sommes reconnaissants à la Humane Society des États-Unis pour leur partenariat.

L’entreprise a travaillé avec la Humane Society of the United States sur son engagement à sortir de la fourrure et a rédigé une « politique de bien-être animal » qui s’aligne sur les directives de la Fur Free Alliance.

« Nous nous félicitons de cette importante politique du groupe Neiman Marcus », a déclaré PJ Smith, directeur de la politique de la mode pour la Humane Society of the United States. « L’engagement de l’entreprise sans fourrure représente un changement transformationnel dans le commerce de détail, et nous félicitons NMG d’avoir progressé sur un problème qui préoccupe tant de consommateurs. »

Neiman Marcus Group a eu une importante entreprise de fourrure. Interrogé sur la façon dont l’entreprise comblera le vide qui sera laissé, en particulier dans les vêtements d’extérieur et certains accessoires et garnitures sur les vêtements, NMG a publié une déclaration à WWD, indiquant : « Alors que nous nous éloignons de notre entreprise de fourrure et de produits utilisant de la fourrure, nous continuerons d’évaluer l’entreprise et les besoins de nos clients et de travailler à la création d’un assortiment de produits durables et éthiques. NMG continuera à vendre des produits fabriqués à partir de matières synthétiques, de fausse fourrure, ainsi que de tissus animaux traditionnels comme le cachemire, le cuir, le mohair, le duvet, la laine et la soie. Nous continuerons également à surveiller les préoccupations en matière de bien-être animal associées à ces matériaux et à travailler avec des partenaires de marque pour promouvoir les meilleures pratiques liées à leur approvisionnement, leur production, leur transformation, leur utilisation et leur innovation au fil du temps, notamment grâce à nos « modifications de durabilité » qui présentent des produits avec des matériaux certifiés et d’autres attributs de produits préférés pour les consommateurs.

Tous les salons de la fourrure seront convertis en espaces « personnalisés pour des expériences de luxe modernes », a déclaré NMG à WWD, sans préciser quelles seraient ces expériences. La société a ajouté qu’elle prévoyait de travailler avec des marques de luxe pour créer « des concepts ultra-luxueux nouveaux et innovants qui satisfont les goûts les plus exigeants des clients du luxe ».

Comme indiqué, la semaine dernière, Holt Renfrew a dévoilé un «engagement à 360 degrés» en faveur de la durabilité, englobant la réduction des émissions et des déchets ainsi que l’approvisionnement en produits plus écologiques et l’arrêt de la vente de fourrure animale et de peaux exotiques.

La Fédération internationale de la fourrure, qui représente les intérêts de l’industrie internationale de la fourrure, n’a pas pu être jointe pour commenter mardi.