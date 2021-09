Le groupe Oak View d’Irving Azoff fusionnera avec Spectra d’ici la fin du quatrième trimestre 2021

Environ six semaines après avoir signé un partenariat de billetterie à long terme avec Ticketmaster de Live Nation, la société de développement de sites et d’investissement Oak View Group est officiellement sur le point de fusionner avec Spectra, entreprise d’accueil et de gestion de sites.

Oak View Group – que Tim Leiweke et Irving Azoff ont formé en 2015 – vient de dévoiler la fusion Spectra via une sortie générale. Bien que ce message d’annonce ne divulgue pas les détails financiers de la transaction, il note que l’accord verra les entités impliquées “fusionner pour créer un leader dans l’industrie des événements en direct”.

L’entreprise combinée “fournira une expertise de pointe dans la réservation et la création de contenu pour les sites qu’elle gère”, selon le texte, tout en restant “engagée en faveur de la durabilité dans toutes ses opérations commerciales en exploitant la puissance des industries du divertissement et du sport pour inspirer changement positif de manière robuste et à grande échelle.

Spectra, basée à Philadelphie et Oak View, basée à Los Angeles, s’attendent à ce que l’accord soit conclu au cours du quatrième trimestre de 2021, les sociétés continuant à opérer à partir de leurs sièges sociaux respectifs même après la conclusion de l’accord. Pour référence, OVG Facilities, une division du groupe global Oak View, « gère environ 15 sites » et « est présent dans 40 bâtiments », selon VenuesNow, une filiale d’OVG.

Abordant la transaction dans des déclarations, le PDG d’OVG, Tim Leiweke, et le PDG de Spectra, Dave Scott, ont souligné les avantages que l’expérience de Spectra dans l’alimentation et les boissons, en coordination avec la présence d’Oak View sur le plan commercial et opérationnel, offrira à la société après la fusion.

« Les compétences de base d’OVG dans le développement d’arènes et les commandites d’entreprise, associées au leadership de Spectra dans les services de restauration et de boissons, créeront une société d’événements en direct à service complet qui proposera un ensemble d’offres convaincant et hautement compétitif qui répondra aux besoins changeants de nos clients », Leiweke dit en partie.

« Cette fusion accélère notre stratégie existante et conduira à d’importantes opportunités de vente croisée de services d’alimentation, de boissons et de parrainage à travers notre base de clients combinée. J’ai hâte de travailler avec Tim, Irving et l’équipe OVG pour améliorer l’avenir des événements en direct pour nos précieux clients », a en partie relayé Scott.

Le propre rapport de Pollstar sur la fusion (la publication appartient également à OVG) ne semble pas contenir de détails en dehors de ceux du communiqué officiel, et il n’est pas clair si la société combinée opérera sous le nom d’Oak View Group, Spectra (qui revendique « 330 top- clients de niveau en Amérique du Nord et dans le monde »), ou un titre complètement différent. Sur ce front, Leiweke a informé VenuesNow que « s’il [the merger] est approuvé, alors nous commencerons à prendre des décisions sur le meilleur nom à utiliser pour l’entreprise.

Plus généralement, l’union Oak View-Spectra est la dernière d’une série récente d’accords qui semblent refléter la confiance à long terme des professionnels de l’industrie dans le secteur du divertissement en direct, malgré le retour continu (progressif) des concerts et des festivals de musique.

Certes, CTS Eventim a révélé plus tôt ce mois-ci son intention de construire une arène de 212 millions de dollars à Milan, en Italie, tandis que Live Nation se prépare à ouvrir The Terminal à Houston en novembre, en plus de s’associer à Drake pour lancer un lieu appelé History in the Toronto natif du rappeur « plus tard cette année ».