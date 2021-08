Le groupe organisateur d’employés d’Apple #AppleToo dit avoir reçu plus de 500 histoires d’abus sur le lieu de travail

Le groupe d’employés d’Apple #AppleToo a déclaré avoir reçu plus de 500 histoires d’employés actuels et anciens sur les problèmes qu’ils ont rencontrés sur leur lieu de travail.

L’effort d’organisation, qui a été formé par un groupe d’employés d’Apple après avoir estimé que les efforts internes pour résoudre les problèmes s’étaient asséchés, a été rendu public récemment et a lancé un site Web permettant aux employés de partager leurs histoires. Aujourd’hui, le groupe a annoncé avoir reçu plus de 500 histoires de “racisme, sexisme, discrimination, représailles, intimidation, harcèlement sexuel et autres formes de harcèlement et d’agression sexuelle” via son site Web.

Jusqu’à présent, nous avons reçu près de 500 réponses et des centaines d’histoires de racisme, de sexisme, de discrimination, de représailles, d’intimidation, de harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement et d’agression sexuelle commis par un collègue hors campus. Le fil conducteur ? Être ignoré par les RH. – Apple Workers #AppleToo (@AppleLaborers) 27 août 2021

Le groupe a déclaré que presque toutes les personnes qui ont partagé leur histoire étaient d’accord pour qu’elle soit partagée avec le public de manière anonyme, quelque chose que #AppleToo dit qu’il envisage de commencer à faire lundi.

Nous travaillons actuellement à faire parvenir les informations demandées à ceux qui l’ont demandé. Nous commencerons à partager les histoires après cela, à partir de lundi. Solidarité à tous ceux qui ont vécu l’injustice chez #AppleToo. – Apple Workers #AppleToo (@AppleLaborers) 27 août 2021

Le groupe a commencé à collecter des histoires le 23 août, il n’a donc fallu que quatre jours pour atteindre plus de 500 réponses. Un jour après le lancement, le groupe avait reçu plus de 300 réponses et a déclaré que beaucoup d’entre elles provenaient des employés de l’Apple Store. Sur son site Web, le groupe dit qu’il espère utiliser ces histoires pour entamer un dialogue avec l’entreprise et recommander des changements.

