Le groupe Parks and Recreation de Chris Pratt sort un album de la vraie vie, et ça a l’air génial

L’annonce de The Awesome Album intervient exactement une décennie après la première de l’épisode de la saison 3, «Li’l Sebastian», dans lequel le célèbre mini-cheval de Pawnee est mort. «5,000 Candles In the Wind» est un hommage à lui, et après qu’Andy ait reçu des éloges pour la chanson, April vend de nombreux CD Mouse Rat à un prix exorbitant. La chanson est maintenant disponible pour télécharger, acheter et diffuser, tandis que The Awesome Album est disponible en précommande. Bientôt, toutes les chansons de Mouse Rat, et plus encore, seront à portée de main, et pas seulement sur votre téléviseur!

En attendant la sortie de The Awesome Album, Parks and Recreation est disponible en streaming sur Peacock.