Le groupe pharmaceutique Vectura conclut un rachat de 1,4 milliard de dollars par Carlyle

Une vue générale du hall à l’extérieur des bureaux de Carlyle Group à Washington

Vectura Group (VEC.L), une société pharmaceutique britannique spécialisée dans les médicaments inhalés, a annoncé mercredi avoir accepté un rachat de 958 millions de livres (1,36 milliard de dollars) par la société d’investissement mondiale The Carlyle Group.

Les actionnaires recevront 136 pence en numéraire plus un dividende de 19 pence pour chaque action selon les termes de l’offre, ce qui représente une prime de 32% sur le cours de clôture ex-dividende de l’action mardi, a déclaré Vectura.

Le président de Vectura, Bruno Angelici, a déclaré que la société avait fait de gros progrès depuis le lancement d’une stratégie en 2019 pour devenir un CDMO de premier plan axé sur l’inhalation, ou une organisation de développement et de fabrication de contrats.

Il a déclaré que si le conseil d’administration restait confiant dans les fondamentaux du groupe et sa stratégie, «l’offre attractive» garantissait aujourd’hui une valeur future en numéraire pour les actionnaires.

Vectura propose 13 produits clés inhalés et 11 produits non inhalés commercialisés par des partenaires avec des flux de redevances mondiaux, et un portefeuille diversifié de médicaments en développement clinique.

Ses partenaires comprennent Novartis, GSK, Bayer, Chiesi, Almirall et Tianjin KingYork.