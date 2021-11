Le groupe pro-israélien de l’université Duke se voit refuser la reconnaissance par le gouvernement étudiant et l’administrateur annule

L’administration de l’Université Duke apportera son soutien à une organisation étudiante pro-israélienne qui avait à l’origine refusé la reconnaissance officielle par le gouvernement étudiant.

Dans une déclaration faite par le président de l’université Duke Vincent E. Price et la provost Sally Kornbluth le 24 novembre, les deux ont déclaré que l’université avait trouvé des moyens pour que le groupe reçoive un soutien financier et programmatique sans une reconnaissance formelle du gouvernement étudiant.

« L’université a identifié des options permettant à SSI d’obtenir un soutien financier et programmatique », indique le communiqué.

La déclaration a également clairement indiqué que la décision de refuser une reconnaissance officielle à la section Students Supporting Israel est « indépendante » de l’université.

LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DUKE SGA REJETTE LE GROUPE PRO-ISRAL POUR UN POST INSTAGRAM « INACCEPTABLE »

DOSSIER – Cette photo d’archive du 28 janvier 2019 montre l’entrée du campus principal de l’Université Duke à Durham, Caroline du Nord (AP Photo/Gerry Broome, File) ((AP Photo/Gerry Broome, File))

« Pour être clair, les actions du gouvernement étudiant de Duke sont indépendantes de, et ne sont pas déterminées ou sanctionnées par l’université », indique le communiqué.

En outre, le Duke University Office of Institutional Equity et le Office of Conduct and Community Standards examinent la décision du Duke Student Government pour déterminer si les étudiants ont été victimes de discrimination en raison de leur origine nationale et de leur religion.

Le 10 novembre, le Sénat du gouvernement étudiant de Duke a approuvé le groupe Students Supporting Israel pour qu’il devienne une organisation étudiante enregistrée.

Drapeau d’Israël avec vue sur la vieille ville de Jérusalem et le mur occidental KOTEL-

LE SÉNAT DU GOUVERNEMENT DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DU KANSAS REFUSE LE STATUT OFFICIEL DU GROUPE CONSERVATEUR

Wang a affirmé que Students Supporting Israel « a distingué un étudiant individuel sur le compte de médias sociaux de son organisation d’une manière qui était inacceptable pour tout groupe d’étudiants et semblait contraire à la mission déclarée du groupe d’être accueillant et inclusif pour tous les étudiants de Duke, et éducatif dans la mission et objectif », selon le Duke Chronicle.

Le 13 novembre, à la suite de l’approbation par le Sénat du gouvernement étudiant de Duke du groupe Students Supporting Israel, un étudiant a tweeté « Mon école promeut le colonialisme de peuplement ».

Dans un message maintenant supprimé, le compte Instagram Students Supporting Israel a répondu à l’étudiante et a expliqué pourquoi il considérait son opinion comme incorrecte.

« À Yana et à d’autres comme elle, s’il vous plaît, permettez-nous de vous expliquer ce qu’est réellement le « colonialisme de peuplement » et pourquoi Israël ne relève pas du tout de cette catégorie », a déclaré le groupe. « Ces types de faux récits sont ce que nous nous efforçons de combattre et de condamner. »

13 décembre 2012 : Le Mur des Lamentations et le Dôme doré du Rocher dans la vieille ville de Jérusalem. (PA)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ilan Sinelnikov, président de Students Supporting Israel, a déclaré à Fox News que la déclaration est un pas dans la bonne direction, mais que des mesures supplémentaires sont nécessaires.

« La déclaration de l’Université Duke est un pas important dans la bonne direction. Cependant, il est important que l’université comprenne que la section SSI ne devrait pas avoir un » statut distinct mais égal « », a déclaré Sinelnikov. « Bien que les ressources soient fournies pour SSI sur le campus, nous demandons toujours à l’administration de s’impliquer et d’annuler la décision injuste prise par le gouvernement étudiant qui a annulé SSI en raison de notre discours, et d’enregistrer SSI en tant que club sur le campus comme n’importe quel autre autre club. SSI ne cherche pas à avoir un statut spécial sur le campus, nous cherchons à être traités comme n’importe quel autre club, et l’université a le pouvoir de le faire.