Le groupe Shapoorji Pallonji vend Eureka Forbes à Advent pour un accord de Rs 4 400 crore

Le groupe Shapoorji Pallonji a annoncé dimanche la cession de son activité de biens de consommation durables sous le label Eureka Forbes au fonds de capital-investissement américain Advent International. Dans le cadre d’un accord de Rs 4 400 crore, la société PE acquerra une participation majoritaire de 72,56 % dans l’entreprise, qui relèvera d’une société autonome.

La vente aidera le groupe Shapoorji Pallonji, âgé de 156 ans, à réduire sa dette, qui s’élève actuellement à 10 900 crores de roupies, car il a l’intention de se concentrer sur ses activités principales, la construction et l’immobilier.

Selon les contours de l’accord, Eureka Forbes sera scindée en une société autonome, puis sera cotée à l’ESB.

Lors de sa cotation, Advent acquerra la participation majoritaire de SP Group, à la suite de quoi la société de capital-investissement fera une offre ouverte conformément au code de rachat de Sebi.

La valorisation de Rs 4 400 crore pour une participation de 72,56 % est au niveau de l’entreprise et sujette à des ajustements de clôture, a déclaré le groupe SP.

Eureka Forbes, filiale à 100 % de la société du groupe SP Forbes & Company, est présente dans les domaines de la purification de l’eau, de l’aspirateur et des solutions de santé et de sécurité.

« Nous sommes ravis qu’Eureka Forbes, un joyau du groupe SP, ait trouvé un nouveau foyer avec Advent tout en libérant de la valeur pour les actionnaires. Cette transaction reflète également notre objectif déclaré et notre stratégie de désendettement significatif et de concentration sur nos compétences et activités de base », Jai Mavani, directeur exécutif de Shapoorji Pallonji and Company Pvt Ltd.

Standard Chartered Bank est le conseiller financier, Desai & Diwanji est le conseiller juridique, Katalyst Advisors le conseiller en structuration et fiscal, Boston Consulting Group est le conseiller commercial et stratégique en matière de due diligence et KPMG India est le conseiller financier de SP Group.

Pour Advent, qui investit en Inde depuis 2007, Eureka Forbes sera son cinquième rachat dans le secteur de la consommation. La société PE avait précédemment réalisé quatre investissements dans les consommateurs, dont Crompton Greaves Consumer Electricals, Dixcy Textiles, Enamor et DFM Foods.

Au cours des 14 dernières années, Advent a investi ou engagé 2,2 milliards de dollars dans 16 entreprises ayant leur siège social ou des opérations en Inde dans des secteurs tels que les produits de consommation, les services financiers, les soins de santé, l’industrie et la technologie.

