Le groupe Shriram annonce la fusion de trois sociétés

Dans le cadre d’une réorganisation majeure, le groupe Shriram a annoncé lundi la fusion de Shriram City Union Finance et de l’entité de promotion Shriram Capital avec Shriram Transport Finance, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des régulateurs. Les conseils d’administration des trois sociétés ont approuvé à l’unanimité la fusion et ont annoncé que le nouveau nom de l’entité fusionnée sera Shriram Finance.

Selon le schéma de fusion, Shriram Transport émettra 1,55 action de la société pour chaque action de Shriram City Union et 0,09783305 action pour chaque action de Shriram Capital.

L’entité fusionnée aura des actifs combinés sous gestion de plus de Rs 1,5 lakh crore, un réseau de distribution de plus de 3 500 succursales et plus de 50 000 employés, selon un communiqué.

YS Chakravarti, MD et PDG de Shriram City Union, serait le MD et PDG de l’entité fusionnée. Umesh Revankar, en tant que vice-président exécutif et PDG de Shriram Transport, sera le vice-président de l’entité fusionnée. Le conseil d’administration de Shriram Transport a également approuvé la nomination de Parag Sharma, son directeur financier, en tant qu’administrateur à temps plein au sein du conseil.

La fusion aiderait le groupe à regrouper sous un même toit tous ses produits de prêt, y compris les prêts aux véhicules commerciaux, aux deux-roues, à l’or, aux particuliers, à l’automobile et aux petites entreprises, selon le communiqué. Il a ajouté que l’intention est de créer un programme complet de ventes croisées combinant l’assurance, le courtage et d’autres activités.

S’adressant à FE, DV Ravi, directeur général de Shriram Capital, a déclaré que le groupe s’attend à ce que la fusion soit achevée d’ici octobre-décembre au cours du prochain exercice et qu’actuellement Shriram City Union et Shriram Transport Finance sont bien capitalisées au-dessus de la fourchette 22-23% et la direction n’anticipe aucun besoin en capital pour l’instant.

Lorsqu’on lui a demandé si les investisseurs des trois sociétés prévoyaient de se départir d’une partie de leur participation lors de la fusion, il a répondu : « Ils n’ont pas communiqué. La façon dont nous devons voir les choses est que nous simplifions et dégradons la structure parce que c’est la façon la plus élégante de le faire. Ainsi, à la suite de cela, tous les actionnaires de Capital (Shriram Capital) entrent automatiquement dans la société d’exploitation (Shriram Transport). Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’une proposition de sortie, car si vous l’examinez réellement, certains des actionnaires au niveau du capital détiennent déjà une participation directe dans les sociétés d’exploitation et ils la détiennent depuis quelques années maintenant, il y a donc certainement aucune intention de sortie.

