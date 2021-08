Le groupe Shuffolution d’America’s Got Talent réagit aux critiques «répétitives» et au style de danse sous-estimé

Shuffolution vient de commencer à se mélanger plus tôt en 2021, mais leurs efforts en tant que groupe diversifié de danseurs pour sensibiliser et faire reconnaître le brassage comme un style de danse professionnel n’ont pas été vains. Même s’ils ont été éliminés avant la finale, ils sont allés assez loin dans la saison 16 d’AGT. Et franchement, contrairement à Simon Cowell et Howie Mandel, je n’ai même pas remarqué le shuffler qui est tombé sur le coup dès le premier quart, compte tenu de l’énergie globale et à quelle vitesse il est revenu. Au cas où vous auriez manqué le spectacle, jetez un œil :