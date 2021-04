Le groupe Society of Women Engineers de l’Université de Washington vise à réduire l’écart entre les sexes

Les étudiants participent à SWE Hacks à l’Université de Washington, passant 24 heures à collaborer, à coder et à concevoir un projet innovant en compétition avec d’autres équipes. (Photos gracieuseté de Society of Women Engineers à UW).

Un hackathon organisé par la Society of Women Engineers de l’Université de Washington plus tard ce mois-ci veut jouer un rôle en aidant à réduire l’écart entre les sexes à la fois dans l’éducation et dans l’industrie de la technologie.

Le hackathon, SWE Hacks: Hack for Impact, permettra cette année uniquement aux étudiantes identifiées et non binaires de participer à l’événement virtuel.

La Society of Women Engineers est une organisation mondiale avec des succursales dans des collèges affiliés à travers le pays. Fondée il y a plus de six décennies, SWE a donné aux femmes ingénieurs une plate-forme pour exprimer leur potentiel dans l’industrie et promouvoir la diversité et l’inclusion dans les métiers de la technologie et de l’ingénierie.

Yunwei Liang, vice-président des relations d’entreprise pour SWE chez UW.

Animé de la même mission, SWE à UW s’est concentré sur le soutien et l’autonomisation des étudiants de l’université à travers son hackathon annuel, qui a lieu du 24 au 25 avril.

«Nous voulons offrir un environnement très inclusif permettant aux étudiants d’explorer des projets de construction avec des équipes, à travers le codage et la conception», a déclaré Yunwei Liang, vice-président des relations d’entreprise pour SWE chez UW. «Nous comprenons qu’il y a tant d’autres hackathons, nous avons donc décidé de pousser notre mission encore plus loin et de la rendre ouverte à toutes les identités féminines et féminines. Cela offre une toute nouvelle perspective dans ce secteur très dominé par les hommes, nous sommes donc vraiment ravis de voir quel type de chimie cela crée.

Les femmes représentent 29% des étudiants de premier cycle à l’UW College of Engineering. Dans la main-d’œuvre professionnelle, les femmes représentent 25,2% dans les professions informatiques et mathématiques et 16,5% dans l’architecture et l’ingénierie, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

«Notre mission est d’encourager plus de filles et de femmes à poursuivre l’ingénierie et la technologie, ce qui conduit finalement à une plus grande représentation et plus de diversité dans ces domaines», a déclaré Brittan Robinett, vice-président de la sensibilisation communautaire pour SWE chez UW.

Brittan Robinett, vice-président de la sensibilisation communautaire pour SWE à UW.

Le changement d’orientation du hackathon a été davantage provoqué par les annulations liées au COVID de stages et d’offres d’emploi aux étudiants et aux nouveaux diplômés l’année dernière.

Sara Tieu, diplômée du programme Interaction Design de l’UW, a eu une offre à temps plein de Lyft annulée en mai au milieu de licenciements à la compagnie de transport. Elle a pu décrocher un emploi en novembre en tant que concepteur de produits chez Lyft, mais les mois d’incertitude ont été angoissants.

«Je ne savais tout simplement pas à quoi ressemblerait cet avenir», a déclaré Tieu.

La pandémie a également eu un impact démesuré sur les femmes sur le marché du travail. Entre février et septembre 2020, la participation des parents à la population active a diminué de 3,3 points de pourcentage pour les mères, contre 1,3 point de pourcentage pour les pères, selon une analyse du New York Times.

Liang a déclaré que SWE prend des mesures plus importantes pour souligner l’importance de l’autonomisation de toutes les femmes et des étudiants non binaires, compte tenu des difficultés supplémentaires du COVID-19.

«Le hackathon est un projet pour les étudiants qui n’ont pas autant de ressources actuellement», a-t-elle déclaré. «C’est un moment où nous pouvons espérer que les élèves aient encore l’impression qu’il y a encore quelqu’un qui se soucie d’eux.»

SWE Hacks présente également des opportunités de parrainage et de relations de mentorat, permettant aux étudiants de réseauter et de se connecter avec des industries qui approuvent les changements positifs et les efforts déployés.

«Nous faisons juste notre diligence raisonnable pour nous assurer que les femmes extraordinaires dans le domaine de la technologie reçoivent l’argent dont elles ont besoin pour développer leurs organisations et le soutien dont elles ont besoin», a déclaré Menelik Bekele, recruteur universitaire chez Visa, qui est un sponsor. pour SWE Hacks. «Nous ne faisons que créer une base pour qu’ils réussissent, qu’ils continuent et qu’ils puissent se développer dans l’espace technologique.»