Le groupe Tata parmi les soumissionnaires pour Air India, lourdement endetté

Le groupe Tata, considéré comme le principal candidat à l’acquisition d’Air India, a fait une offre financière pour acheter le transporteur national chargé de dettes, qui dispose toujours de droits bilatéraux lucratifs et de places de stationnement à travers le monde. Un porte-parole de Tata Sons a confirmé le développement.

Le président de SpiceJet, Ajay Singh, aurait également soumis une offre financière pour AI, mais FE n’a pas pu le confirmer de manière indépendante.

« Offres financières pour le désinvestissement d’Air India reçues par Transaction Adviser (EY India). Le processus passe maintenant à la phase de conclusion », a tweeté le secrétaire du département des investissements et de la gestion des actifs publics (DIPAM), Tuhin Kanta Pandey.

Tata Sons faisait partie des «multiples» prétendants qui avaient déposé des offres préliminaires pour la compagnie aérienne déficitaire en décembre 2020.

Le gouvernement vend l’intégralité de sa participation de 100 % dans AI, qui saigne depuis sa fusion avec Indian Airlines en 2007. Le groupe Tata détient déjà environ 84 % des parts d’AirAsia India et 51 % de Vistara.

Tata Sons a effectué une vérification diligente du transporteur au cours des trois derniers mois, y compris l’examen minutieux de ses livres et des dossiers de ses employés. Une proposition d’offre pour le transporteur a été soumise au conseil d’administration de Tata Sons l’année dernière, a indiqué une source.

Seules les offres des investisseurs ayant reçu l’autorisation de sécurité du ministère de l’Intérieur seront ouvertes prochainement, ont indiqué des sources officielles.

La vente d’IA sera le premier incident de privatisation pure et simple d’une entreprise publique dans le pays après une interruption de 17 ans.

N’ayant pas réussi à attirer des intérêts substantiels depuis 2017, le Centre a cette fois adouci l’accord sur l’IA en donnant aux prétendants potentiels la possibilité de décider du montant de la dette de la compagnie aérienne qu’ils souhaitent assumer dans le cadre de l’accord. Auparavant, l’acheteur devait prendre en charge jusqu’à 23 286 crores de roupies de la dette totale d’AI de plus de 60 000 crores de roupies (au 31 mars 2019); le gouvernement était censé absorber le reste.

Cependant, l’acheteur devra payer 15 % de la valeur d’entreprise cotée par lui en espèces. Les offres pour l’IA sont susceptibles d’être inférieures à Rs 20 000 crore, dont 15 % ou jusqu’à Rs 3 000 crore pourraient être versés en espèces au gouvernement.

En plus de subir d’énormes pertes chaque année, le transporteur national a des problèmes d’héritage substantiels pour le soumissionnaire retenu en ce qui concerne la main-d’œuvre (plus de 9 600 employés permanents) et les prestations de sécurité sociale.

Le 10 septembre, le gouvernement a autorisé le report et la compensation des pertes subies par les PSU désinvesties au cours des années précédentes, une mesure visant à faciliter la privatisation de l’IA.

