Le groupe Tata, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, a augmenté de 24 % en 3 jours : plus de hausse, vérifiez le prix cible

Le cours de l’action Tata Motors, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, a grimpé de 24% au cours des trois dernières séances de bourse et continue de grimper aujourd’hui. La société est une pièce de théâtre sur les véhicules de luxe mondiaux ainsi que sur les véhicules de tourisme et utilitaires nationaux. Les sociétés de courtage nationales et étrangères s’attendent à ce que les actions de Tata Motors surperforment et ont une vision haussière en raison de volumes robustes et d’un gain de part de marché dans l’espace des véhicules particuliers et utilitaires. Big Bull Rakesh Jhunjhunwala a acheté des actions de Tata Motors lorsque l’action a été battue au milieu de la pandémie. L’investisseur as détenait 3,77 crore d’actions ou une participation de 1,14% dans la société à la fin du mois de juin de cette année. Le cours de l’action Tata Motors a augmenté de 2% mardi, s’échangeant à Rs 422 par action.

Discussion sur les actions de Tata Motors : notes des analystes, cours cible de l’action

ICICI Direct – Acheter

Objectif de prix – Rs 450



Après une forte sous-performance pendant des années, les analystes pensent maintenant que Tata Motors rattrape l’indice Nifty Auto. « En conservant nos estimations prospectives, nous évaluons désormais Tata Motors à un prix cible révisé de 450 Rs sur la base du SOTP (15x, 3,3x FY23E EV/EBITDA en Inde, activités JLR, respectivement). Nous révisons à la hausse nos multiples cibles pour l’activité indienne dans un contexte de surperformance continue de Tata Motors India et sommes en ligne avec ses pairs », a déclaré ICICI Direct. La société de courtage s’attend à un TCAC sain de 20,9% des revenus jusqu’à l’exercice 2022-2023, soutenu par un TCAC de 17% en volume.

L’unité indienne de Tata Motors a enregistré de solides volumes au cours du trimestre juillet-septembre, en hausse de 49 % par rapport au trimestre. Le volume de véhicules commerciaux pour le deuxième trimestre de cet exercice a augmenté de 73 % par rapport au trimestre précédent. Pendant ce temps, l’activité PV en Inde a enregistré des ventes trimestrielles de 84 000 unités, un sommet de la décennie, malgré une pénurie de semi-conducteurs.

Morgan Stanley – Surpondération

Prix ​​cible – Rs 448

Les analystes de Morgan Stanley ont relevé le prix cible de Tata Motors à 448 Rs par action, contre 298 Rs chacun plus tôt. La société de courtage pense que Tata Motors pourrait en bénéficier alors que le cycle automobile indien sort de ses creux de plusieurs années. Dans un scénario haussier, Morgan Stanley estime que les revenus des activités CV et PV de Tata Motors augmenteront à un TCAC de 30% et 45%, respectivement. Ici, le prix cible est fixé à Rs 635 chacun. « Un TCAC EBIT élevé, une expansion du ROE, une stratégie automobile 2.0 émergente, une sous-performance de 140 % par rapport à Nifty sur 5 ans, environ 30 % au-dessus du BPA du consensus FY23 et un P/E de 8,5xFY23E rendent le rapport risque/rendement attrayant », ont-ils ajouté.

Jaguar Land Rover a été confronté à des problèmes de pénurie de semi-conducteurs, ce qui est susceptible d’affecter les marges EBIT et d’augmenter les sorties de trésorerie, a déclaré Morgan Stanley. Cependant, ils ont ajouté que ces risques sont maintenant bien compris par la rue et sont probablement pris en compte dans le cours de l’action.

Big Bull gagne Rs 324 crore de Tata Motors

Rakesh Jhunjhunwala a acheté 4 crore d’actions de Tata Motors en septembre de l’année dernière. Le gros taureau a depuis réduit sa participation dans l’action, mais continue de détenir une part importante de l’investissement initial. En supposant que Rakesh Jhunjhunwala continue de détenir 3,77 crores d’actions de Tata Motors, le Big Bull a réalisé un énorme crore de Rs 324 en seulement trois séances de bourse à partir du stock.

