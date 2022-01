Le groupe Tata remplace Vivo en tant que sponsor principal de l’IPL pendant 2 ans ; BCCI réglé pour les aubaines

« Oui, le groupe Tata arrive en tant que sponsor titre d’IPL », a confirmé le président d’IPL, Brijesh Patel, au secrétaire de PTI.BCCI, Jay Shah, a accueilli la société dans ce nouveau rôle.

L’un des plus grands conglomérats commerciaux indiens, le groupe Tata, remplacera le fabricant chinois de téléphones portables Vivo en tant que sponsor titre de la Premier League indienne pour les deux prochaines années. Selon des sources fiables, les Tatas paieront environ Rs 670 crore pour deux ans de parrainage en titre. tandis que Vivo paiera un total de Rs 454 crore pour la résiliation du contrat, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant pour la BCCI car elle devrait gagner un énorme Rs 1124 crore pour les saisons 2022 et 2023 respectivement. en tant que sponsor titre d’IPL », le président d’IPL, Brijesh Patel, a confirmé le développement au secrétaire de PTI.BCCI, Jay Shah, a accueilli la société dans ce nouveau rôle.

« C’est en effet une occasion capitale pour BCCI IPL car le groupe Tata est la quintessence de l’entreprise indienne mondiale avec un héritage de plus de 100 ans et des opérations dans plus de 100 pays sur six continents », a déclaré Shah dans un communiqué de presse. On apprend que le groupe Tata pourrait également rester le sponsor principal de la saison 2023 de l’IPL, car il s’agissait de la concession d’un an accordée à Vivo depuis qu’il a perdu une saison de parrainage en 2020. Vivo avait initialement un accord de Rs 2200 crore pour les droits de parrainage en titre. de 2018-2022 mais après le face-à-face militaire de 2020 dans la vallée de Galwan entre les soldats de l’armée indienne et chinoise, la marque a fait une pause d’un an face à un contrecoup public et Dream11 l’a remplacée dans l’IPL.

Cependant, Vivo était de retour en tant que sponsor titre d’IPL en 2021 alors même que la spéculation faisait rage selon laquelle la société cherchait à transférer les droits à un soumissionnaire approprié et la BCCI a approuvé le mouvement. Des sources fiables de la BCCI ont appris que le conseil gagnerait Rs 547 crore en 2022 et Rs 577 crore en 2023.

Selon les informations disponibles, Vivo avait engagé Rs 996 crore pour le parrainage du titre de deux ans (2022 et 2023) avec Rs 484 crore en 2022 et 512 crore l’année suivante. La valeur a augmenté à mesure que l’IPL s’étendait à 10 équipes. événement mettant en vedette 74 matchs cette année au lieu des 60 qui étaient en place avec huit équipes. Alors, comment fonctionne la rupture de la manne de Rs 1124 crore pour la BCCI ?

Les Tatas paieront Rs 670 crores au taux de Rs 335 crores par an. De cela, Rs 301 crore seront les frais de droits et un supplément de Rs 34 crore serait les frais supplémentaires (pour une augmentation de 14 jeux). Mais puisque Vivo a décidé de résilier le contrat, il devra payer la différence les deux années – Rs 183 crore pour 2022 et Rs 211 crore pour 2023. En plus de cela, Vivo devra également payer des frais d’affectation de 6% pour les deux années, ce qui revient à Rs 29 crore en 2022 et Rs 31 crore en 2023. Donc au total, Vivo sortira de l’accord de parrainage en payant Rs 454 crore, ce qui représente en réalité un peu plus d’un an d’argent de parrainage initialement engagé par l’entreprise.

Pour les Tatas, c’est beaucoup étant donné qu’ils obtiennent des droits de parrainage de renom à moindre coût pour les deux prochaines années. Le plus grand gagnant est la BCCI, qui doit gagner à la fois du nouveau sponsor et du sponsor sortant. une franchise sportive mondiale témoigne des efforts de la BCCI », a déclaré Shah. l’IPL vers de plus hauts sommets », a-t-il ajouté.

La majorité des parties prenantes d’IPL sont heureuses de voir le dos de Vivo car la plupart d’entre elles n’étaient pas à l’aise avec une entreprise chinoise à bord après l’incident de 2020 qui a exacerbé les tensions diplomatiques entre les deux pays. La présence de Vivo apportait une mauvaise publicité à la fois à la ligue et à l’entreprise. Avec un sentiment négatif à l’égard des produits chinois, la société a dû se retirer du parrainage avec une saison restante pour que l’accord soit conclu », a déclaré une source de la BCCI.

L’économie du parrainage est que la BCCI conserve 50 pour cent de l’argent et répartit le reste entre les franchises IPL qui sont maintenant 10 avec l’ajout de deux nouvelles équipes cette année. Il est entendu que les nouveaux appels d’offres pour le prochain cycle seront invités en 2024. » Le groupe Tata souhaite être sponsor principal pendant cinq ans, mais un processus d’appel d’offres doit être mis en place. Mais la BCCI envisage d’avoir une option Right to Match pour les Tatas au cas où ils seraient intéressés par le prochain cycle », a déclaré une source.

