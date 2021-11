Le groupe Trehan vend 120 étages de luxe à Gurugram en cette période des fêtes

Il convient de noter que le segment des planchers de construction du marché immobilier était fragmenté, mais avec l’arrivée de promoteurs réputés, il a pris de l’importance ces dernières années.

La société immobilière Trehan Group affirme avoir vendu 120 étages de luxe à Gurugram pendant la saison des fêtes, les acheteurs préférant des livraisons plus rapides, une construction de qualité et des équipements.

Le quatrième étage avec terrasse était la propriété la plus recherchée, a déclaré la société, qui est toujours inondée de demandes d’étages indépendants de la part d’acheteurs potentiels.

La société a annoncé le développement de 320 étages indépendants de luxe dans différentes parties de Gurugram.

Trehan Group, qui est devenu un acteur majeur de l’immobilier dans la ville du millénaire, a déjà développé plusieurs projets à Navi Mumbai, Tapukara, Bhiwadi, Neemrana, Alwar et Faridabad.

La demande d’étages indépendants est très élevée dans ce micro-marché avec la pandémie de Covid-19 maintenant apparemment en arrière-plan et le travail à partir de la culture à domicile gagne du terrain, a déclaré l’agent immobilier.

«Jusqu’à présent, ce fut une bonne saison des fêtes pour nous. Nous avons déjà vendu 120 étages et il y a toujours beaucoup de demande », a déclaré Harsh Trehan, président du groupe Trehan.

Parlant de la raison de la forte demande d’étages indépendants, a-t-il déclaré, l’une des principales attractions est que le temps de possession est assez court par rapport à un appartement dans un immeuble à plusieurs étages.

« En plus d’une livraison plus rapide, un acheteur souhaite également une construction de la meilleure qualité, toutes les commodités à proximité immédiate et, bien sûr, l’emplacement. Les étages indépendants que nous proposons ont tout », a déclaré Trehan.

Un taux d’intérêt bas sur les prêts immobiliers et des plans de paiement flexibles proposés par la société sont également des facteurs importants qui poussent les acheteurs potentiels vers les étages indépendants de Trehan.

Il a ajouté que posséder un étage indépendant est le rêve de tous les acheteurs de maison, car il offre des avantages tels que la liberté de concevoir la maison conformément.

« Nous avons vendu des étages à niveaux. Cependant, le 4e étage avec terrasse était le plus recherché parmi le lot », a-t-il déclaré.

L'État de l'Haryana a autorisé la construction d'un maximum de quatre étages et a également autorisé un enregistrement séparé pour chaque étage.

La société a en outre déclaré qu’elle se concentrait uniquement sur les immeubles résidentiels de faible hauteur à Gurugram.

« Le marché résidentiel de faible hauteur se redresse très rapidement. Pour le moment, nous nous concentrerons uniquement sur les projets résidentiels au sein de Gurugram », a déclaré Trehan.

Le Groupe Trehan a livré plus de 10 millions de pieds carrés de biens immobiliers résidentiels depuis 1989. Il a réalisé 16 projets et livré à ce jour plus de 12 000 unités.

