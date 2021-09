Actualités Bitcoin

Le groupe Tudor du gestionnaire de fonds Bitcoin Bull crée un fonds de perturbation numérique

AnTy3 septembre 2021

Le taureau Bitcoin et gestionnaire de fonds légendaire Paul Tudor Jones prévoit d’approfondir le secteur de la crypto-monnaie.

Selon de nouveaux rapports de Bloomberg, Tudor Group met en place un fonds de perturbation numérique qui devrait être impliqué dans la cryptographie. En supposant que cela ne soit pas exagéré étant donné que Jones partage ses réflexions optimistes sur la principale crypto-monnaie depuis l’année dernière.

En mai de l’année dernière, lorsque Bitcoin se négociait à moins de 10 000 $, le gestionnaire de fonds milliardaire a qualifié Bitcoin de “cheval le plus rapide”. L’un des premiers investisseurs de premier plan à se lancer dans la crypto-monnaie, il a recommandé d’investir 5% d’un portefeuille dans l’actif cryptographique – qu’il a également appelé “une histoire de richesse” – au même titre que l’or, l’argent liquide et les matières premières.

Puis début décembre, alors que Bitcoin était d’environ 19 000 $ autour de son ATH 2017, Tudor a déclaré que l’or numérique était extrêmement sous-évalué. “C’est la mauvaise capitalisation boursière dans un monde où vous avez 90 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et Dieu sait combien de milliards de devises fiduciaires”, avait-il déclaré à l’époque.

Dans la même interview, il a partagé que Bitcoin lui rappelait les actions Internet de 1999 lorsque Internet en était à ses balbutiements et que “personne ne savait comment l’évaluer à cause du monde des possibilités qui l’attendait”.

Environ un mois avant cela, Jones avait également déclaré que le rallye du Bitcoin en était à sa “première manche” et qu’il lui restait encore beaucoup de chemin à parcourir car il le considérait comme le “meilleur commerce d’inflation”. À l’époque, il a également comparé cela à un investissement dans Apple et Google.

Jones s’attend en outre à ce que les gens utilisent un type de monnaie numérique au cours des deux prochaines décennies avec « l’argent peut avoir disparu ». “La monnaie numérique sera utilisée par chaque souverain”, a ajouté Jones.

Comparant les crypto-monnaies à des métaux industriels tels que le cuivre, le platine et le palladium, il considérait également Ethereum comme un “actif numérique industriel”.

En plus d’investir directement dans la crypto-monnaie, Jones a également investi dans l’infrastructure crypto via l’échange crypto FTX. Le fondateur et directeur des investissements du groupe Tudor a participé au tour de table de 900 millions de dollars de FTX qui a valu à la bourse une valorisation de 18 milliards de dollars.

Tudor Investment Corp détient également 6 500 actions d’une valeur d’environ 250 000 $ de Riot Blockchain et 15 000 actions d’une valeur d’environ 480 000 $ de Marathon Digital.

