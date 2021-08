Le groupe Zillow fait l’objet d’un examen antitrust de la part des sénateurs américains pour l’acquisition de ShowTime de 500 millions de dollars

in

(Montrant la photo de l’heure)

Le sénateur Ken Buck (R-Colo.) et le sénateur Mike Lee (R-Utah) ont envoyé jeudi une lettre à la FTC qui soulève des questions antitrust liées au secteur de l’immobilier résidentiel et en particulier à l’acquisition en attente de ShowTime par Zillow Group pour 500 millions de dollars. Axios a d’abord rapporté la nouvelle.

La lettre (lue dans son intégralité ci-dessous) met en évidence l’examen antitrust croissant des géants de la technologie dans divers secteurs et constitue la dernière critique antitrust à laquelle Zillow, basé à Seattle, est confronté.

Zillow a annoncé en février qu’il paierait 500 millions de dollars pour acquérir ShowTime, une société immobilière basée à Chicago qui vend des logiciels pour faciliter les visites à domicile.

Les sénateurs républicains ont déclaré que l’accord, qui est toujours en cours, “pourrait renforcer davantage l’avantage de Zillow en matière d’information des consommateurs au détriment des acheteurs de maison et de leurs concurrents”.

Depuis l’acquisition de Trulia par Zillow pour 2,5 milliards de dollars en 2015 – qui a été examinée par les régulateurs – la société “a réalisé des acquisitions supplémentaires et s’est développée pour fonctionner en tant que courtier, en concurrence directe avec les courtiers et les agents qui s’appuient sur ces outils pour leurs activités”.

La lettre cite l’activité d’achat de maisons de Zillow et son outil d’évaluation immobilière Zestimate, en plus d’autres acquisitions, notamment les achats de Dotloop, Bridge Interactive, StreetEasy et nakedapartments.

« Bien que l’expérience du consommateur puisse bénéficier de certaines innovations technologiques dans le secteur de l’immobilier, les autorités antitrust doivent être vigilantes pour s’assurer qu’un environnement concurrentiel est maintenu et que le secteur de l’immobilier en ligne ne se consolide pas de manière excessive entre les mains d’une plate-forme dominante pour le au détriment de la concurrence et des consommateurs », lit-on dans la lettre.

Ils ont ajouté: «Le Congrès s’efforce de résoudre les problèmes de concurrence insolubles avec les plates-formes technologiques dominantes sur une si grande partie d’Internet. Même si Zillow est en mesure de démontrer que son achat prévu de ShowTime pourrait apporter des avantages aux consommateurs et aux agents et courtiers immobiliers, les régulateurs antitrust devraient examiner attentivement tout impact anticoncurrentiel potentiel. »

Voici une déclaration de Zillow envoyée à . :

« Depuis notre annonce d’acquisition de ShowTime, ZIllow et ShowTime ont travaillé de manière constructive avec le personnel de la FTC dans leur examen approfondi de la transaction. Notre mission a toujours été d'”allumer les lumières” pour les consommateurs en leur donnant des informations auparavant cachées ou incroyablement difficiles d’accès grâce à des outils tels que le Zestimate et la publication de millions d’avis d’agents et de prêteurs. Les outils de Zillow sont conçus pour maximiser la transparence, promouvoir la simplicité et élargir le choix pour les clients – leur permettant de se connecter avec des professionnels de l’immobilier locaux pour les guider dans leur parcours immobilier – qu’ils achètent, vendent ou louent. La clé de notre mission est notre travail pour moderniser la transaction immobilière – qui a été notoirement résistante aux changements favorables aux consommateurs au fil des décennies. En créant un service ouvert et équitable accessible à tous les agents et courtiers, qui inclurait ShowTime après la clôture de la transaction, nous contribuons à faire évoluer le secteur vers un avenir numérique plus efficace qui profite aux consommateurs.

Plus tôt cette année, Zillow a été victime d’une action en justice antitrust déposée par la startup immobilière Real Estate Exchange basée à Austin, qui accusait Zillow de comportement anticoncurrentiel lié à la façon dont certaines maisons sont affichées sur sa plate-forme.

Zillow a déclaré en février qu’il tirerait parti de la technologie de ShowTime pour son activité Premier Agent, qui permet de générer des prospects pour les agents immobiliers. La société a déclaré qu’elle prévoyait de maintenir ShowTime en tant que “plate-forme ouverte” accessible à tous, tout comme elle l’a fait avec les acquisitions précédentes, notamment Dotloop et Bridge Interactive.

L’accord serait la deuxième plus grande acquisition de Zillow à ce jour mesurée par le prix, derrière l’achat de Trulia en 2015. Il s’agit de la 17e acquisition de la société à ce jour.

Zillow acquiert ShowTime alors qu’il continue d’investir et de développer Zillow Offers, son service d’achat et de vente de maisons.

La pandémie et le boom immobilier ont contribué à stimuler la croissance récente de Zillow, qui a vu ses revenus grimper de 70 % à 1,3 milliard de dollars pour son dernier trimestre. L’activité Premier Agent de la société a généré 348,7 millions de dollars, en hausse de 82 % en glissement annuel.

“Zillow fait des progrès rapides et significatifs vers la création d’une expérience immobilière transparente et intégrée pour nos clients et partenaires”, a déclaré le PDG de Zillow, Rich Barton, dans un communiqué.

Lisez la lettre dans son intégralité ci-dessous. La lettre est adressée à la nouvelle présidente de la FTC, Lina Khan, qui a été confirmée en juin et a attiré l’attention pour ses critiques à l’égard de Big Tech. Amazon, par exemple, demande la récusation de Khan de l’enquête antitrust sur son achat de MGM Studios pour 8,5 milliards de dollars.

En mars, la sénatrice Lee a publié une déclaration critiquant la nomination de Khan à la FTC, notant que “ses opinions sur l’application des lois antitrust sont également très en décalage avec une approche prudente de la loi”.