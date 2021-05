Le groupe Zillow répond au procès intenté par Real Estate Exchange et nie les allégations antitrust

(Photo de Bigstock)

Les nouvelles: Le groupe Zillow, basé à Seattle, a répondu à une action en justice antitrust déposée en mars par la start-up immobilière basée à Austin, Real Estate Exchange, qui accusait Zillow de comportement anticoncurrentiel lié à la façon dont certaines maisons sont affichées sur sa plate-forme. Dans une motion de l’opposition, Zillow allègue que les revendications de REX sont intéressées et que sa motion «échoue à tous les niveaux et devrait être rejetée».

Arrière-plan: Fondée en 2015, REX vise à perturber le modèle de courtage traditionnel en facturant des commissions plus faibles aux vendeurs. Il utilise des sites tels que Zillow pour commercialiser des maisons, et a récemment été lancé dans la région de Seattle.

Dans son action en justice, REX allègue que Zillow dissimule les listes d’agents REX à la suite d’un changement récent du portail de recherche de Zillow. Dans le cadre de sa décision d’acheter et de vendre des maisons directement via les offres Zillow, Zillow a rejoint la National Association of Realtors (NAR) – qui est également répertoriée comme défendeur dans la poursuite, avec la filiale de Zillow Trulia – et a commencé à s’approvisionner en maisons à partir de plusieurs listes. bases de données de services (MLS).

En raison des règles MLS, les listes sur Zillow sont désormais regroupées sous deux onglets: «listes d’agents» et «autres listes», qui répertorie les maisons non incluses dans les bases de données MLS. REX le décrit comme un “onglet encastré, obscurci et trompeur que les consommateurs ne voient pas”.

REX affirme que le changement a nui à son trafic et a eu un impact sur sa réputation.

«Si le NAR et ses partenaires MLS, qui incluent maintenant Zillow, sont autorisés à fermer à nouveau l’accès transparent à l’inventaire de la maison en concluant des accords entre eux qui désavantagent tous sauf leurs propres membres, les consommateurs et la concurrence en souffriront», indique le procès de REX. .

Réponse de ZIllow: Zillow dit que le passage à un affichage à deux onglets pour ses plates-formes en ligne a été fait pour se conformer aux règles MLS et pour obtenir des listes de haute qualité, et non pour nuire à REX. Il nie les allégations antitrust, qualifiant REX de «fournisseur vertical» dans le domaine de l’agrégation de données sur les listes de propriétés. La société affirme également que REX ne peut pas prouver une violation de la loi sur la protection des consommateurs de Washington, et affirme que le retard de REX dans le dépôt de sa plainte «sape sérieusement l’allégation de REX de préjudice irréparable».

«Les faits et la motivation derrière ce procès sont simples: REX est mécontent de la décision indépendante de Zillow d’obtenir des données plus rapides, plus fiables et de meilleure qualité pour le consommateur de Zillow», déclare Zillow dans son dossier.

Zillow demande au tribunal de rejeter la demande d’injonction préliminaire de REX.

Déclaration officielle de Zillow: «Selon notre dossier, nous pensons que les revendications de REX sont sans fondement. En tant que participants MLS, nous sommes tenus de respecter les règles et règlements de la MLS. Nous prônons toujours des règles qui profitent aux consommateurs, à l’ensemble du secteur et favorisent l’innovation pour tous. » – Porte-parole de Zillow

Nous avons contacté REX pour obtenir des commentaires et mettrons à jour cette histoire si nous avons une réponse.

Voici le dépôt d’opposition complet de Zillow: