Le groupe Zillow utilise l’apprentissage automatique pour améliorer l’algorithme Zestimate pour l’évolution des tendances du marché

(Image Zillow)

Le géant de l’immobilier de Seattle, Zillow Group, a annoncé de nouveaux ajustements à son outil Zestimate qui fournit des données sur la valeur des maisons sur plus de 104 millions de propriétés. La société utilise désormais des réseaux de neurones basés sur l’apprentissage automatique et des données supplémentaires qui améliorent la rapidité avec laquelle l’algorithme réagit aux tendances du marché.

Zillow a déclaré que le taux d’erreur médian national de Zestimate pour les maisons hors marché est désormais de 6,9%, une amélioration de près d’un point de pourcentage. Le taux d’erreur médian pour les maisons sur le marché est de 1,9%.

L’utilisation de réseaux de neurones était une technique utilisée en 2019 par les lauréats du prix ZIllow, un concours pour améliorer le Zestimate.

Zillow a lancé le Zestimate en 2006. C’était la première fois que les propriétaires avaient accès aux valeurs estimées des maisons – des données qui n’étaient auparavant disponibles que pour les agents immobiliers, les évaluateurs et les prêteurs hypothécaires.

Certains ont critiqué l’outil au fil des ans. Un groupe de propriétaires de l’Illinois a poursuivi Zillow en 2017, alléguant que l’outil Zestimate est souvent inexact et difficile à modifier, et que Zillow le commercialise comme à peu près équivalent à une évaluation. Les propriétaires ont fait valoir que l’outil sous-évaluait leur maison et rendait la vente plus difficile. Une cour d’appel fédérale s’est rangée du côté de Zillow dans le procès.

Zillow utilise maintenant le Zestimate pour faire des offres en espèces sur les maisons, dans le cadre de la nouvelle orientation de l’entreprise sur l’expérience d’achat et de vente de maisons de bout en bout.