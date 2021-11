Le groupe Zillow vendra 2 000 maisons à une société d’investissement alors qu’il met fin à l’échec de l’achat de maisons

(Photo Zillow)

Le groupe Zillow vendra environ 2 000 maisons sur 20 marchés à une société d’investissement alors que le géant de l’immobilier commence à mettre fin à ses activités d’achat de maisons.

Le Wall Street Journal a rapporté que Pretium Partners, basé à New York, transformera les maisons en unités locatives. Il a payé le prix du marché pour les maisons.

La semaine dernière, Zillow a fait l’annonce surprenante de mettre fin aux offres Zillow, plus de trois ans après avoir fait un énorme pari sur son activité iBuying. Cette décision a réduit les actions de Zillow et entraînera le licenciement d’environ 2 000 personnes, soit 25% de l’entreprise.

Zillow a cité son incapacité à prévoir avec précision les prix des maisons comme principale raison de la fermeture de la branche d’achat de maisons.

Le Journal a rapporté que Zillow prévoyait de vendre 9 800 maisons qu’il possède et 8 200 autres propriétés qu’il achetait. Il perdra entre 5 et 7% sur les ventes.

iBuying est présenté comme un moyen pour les consommateurs de vendre leur maison à un prix inférieur tout en évitant les tracas, l’engagement de temps et l’incertitude d’une vente traditionnelle. Les iBuyers « retournent » ensuite les maisons et les remettent rapidement sur le marché, dans l’espoir de réaliser un profit. Les autres sociétés du secteur iBuying incluent Offerpad, Opendoor et Redfin.

Zillow subira une dépréciation de plus de 500 millions de dollars liée à la fermeture de Zillow Offers.

Zillow épinglait son avenir sur les offres Zillow, au-delà de son gagne-pain en tant que plate-forme d’estimation de prix à domicile et générateur de leads pour les agents. Il prévoyait à l’origine un chiffre d’affaires annuel de 20 milliards de dollars d’ici 2024 sur 5 000 ventes de maisons par mois grâce au programme de retournement de maison.

Plus de couverture :