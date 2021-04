Le guide avec les nouvelles limites de vitesse de la DGT à lire avant le 11 mai pour éviter les amendes | Moteur

À partir du 11 mai, la circulation dans les villes de notre pays changera et il est pratique d’être au courant des nouvelles.

Il y a quelques jours, nous avons publié un article dans lequel nous vous informions des changements qui seront observés dans les villes espagnoles à partir du 11 mai en raison des nouvelles limites de vitesse. Les panneaux indiquant 30 km / h seront répartis dans tout le pays et peuvent être vus cas différents selon le type de route.

Comme nous l’avons indiqué dans ce texte, en principe les changements sont résumés dans trois circonstances possibles: à 20 km / h sur les routes à une seule chaussée et plate-forme de chaussée, à 30 km / h sur les routes à une seule voie dans chaque sens de circulation et à 50 km / h sur les routes à deux ou plusieurs voies dans chaque sens de circulation .

Mais la réalité est qu’il y a un grand nombre de nuances et de circonstances dans lesquelles ces lignes directrices changeront considérablement. C’est pourquoi la DGT a préparé un guide qui sert d’orientation à tous les conducteurs.

Le guide préparé par la DGT comporte 74 pages qui montrent de manière très didactique comment la nouvelle réglementation sera appliquée, mais n’ayez pas peur de lire, car comprend en fait 32 circonstances très spécifiques.

À titre d’exemple, nous partageons une page du guide où vous pouvez voir à quoi ressembleront les réglementations sur les routes urbaines à plus de trois voies dans chaque direction circulation.

Dans tous les cas, nous vous recommandons également de regarder la vidéo de ce tweet DGT où une partie des modifications est affichée et la raison d’une mise à jour aussi importante en circulation.

Si vous souhaitez lire le guide “Nouvelles limites de vitesse sur les routes et les passages à niveau urbains. Exemples d’application” qui a été publié, via ce lien, vous accéderez au PDF. Surtout, gardez à l’esprit qu’à partir du 11 mai, la diffusion changera et que vous devrez être plus attentif que d’habitude à la signalisation dans les villes.