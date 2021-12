Le guide complet du marketing par autorisation

Qu’est-ce que le marketing de permission ? Pour comprendre le marketing de permission, vous devez comprendre son contraire, le marketing d’interruption.

Marketing de permission vs marketing d’interruption

Le marketing d’interruption est de la publicité de manière traditionnelle. Internet a aggravé le marketing d’interruption avec plus d’encombrement qu’auparavant, lorsque la publicité se limitait principalement aux journaux, à la radio et aux chaînes de télévision en réseau. Le marketing par autorisation, en revanche, utilise une stratégie pour amener les prospects à vous fournir différents niveaux d’autorisation pour les commercialiser, les rendant ainsi beaucoup plus réceptifs à votre message.

Pour combattre et se démarquer dans le fouillis du marketing d’interruption, les spécialistes du marketing de saturation sont obligés de modifier les publicités plus souvent pour garder le message à jour et attirer l’attention du prospect. Cela coûte cher et permet d’obtenir des taux de réponse médiocres, surtout aujourd’hui avec la prolifération de la fraude publicitaire.

Cependant, avec le marketing de permission, la permission est l’atout. Il s’agit moins d’acquérir de nouveaux clients que de vendre davantage au même client pour rendre l’acquisition de clients plus précieuse. C’est la différence entre atteindre (le nombre de clients potentiels que vous pouvez atteindre avec une campagne) et la fréquence (le nombre de fois où vous touchez chaque personne avec votre message).

J’ai vu une fois une excellente définition des ventes par rapport au marketing qui peut aider à clarifier ce concept de portée et de fréquence.

Commercialisation est un effort défini par l’entreprise pour communiquer avec les masses. Le marketing est une approche un-à-plusieurs et c’est là que le marketing d’interruption est souvent utilisé pour créer la notoriété de la marque.

Ventes, en revanche, est un représentant commercial de l’entreprise communiquant avec un prospect généralement en face à face. Les ventes sont davantage une approche individuelle et c’est là que le marketing par autorisation est utilisé pour conduire un prospect à travers votre échelle de valeur.

Ainsi, le marketing d’interruption est généralement associé aux efforts de marketing d’une entreprise, tandis que les ventes sont généralement associées au marketing de permission.

Au cœur du marketing de permission se trouve le fait que vous investissez plus de temps et d’énergie sur quelques prospects par rapport au marketing d’interruption, où vous jetez un filet plus large mais poreux, en échouant souvent à atteindre le niveau de fréquence de contact avec un prospect pour faire le vendre. Une façon de visualiser ce concept est de quelques exemples :

Supposons que vous ayez 100 graines et 100 doses quotidiennes d’eau. Voudriez-vous prendre vos 100 graines et arroser chacune d’elles une seule fois en espérant qu’elles survivent ? Ou voudriez-vous prendre les 3 meilleures graines, jeter le reste et arroser chacune des 3 graines tous les jours pendant un mois ? Quelle option choisiriez-vous ? Le marketing d’interruption concerne la portée (plus de graines moins d’eau) tandis que la permission concerne la fréquence (moins de graines plus d’arrosage).

Dans un autre exemple, si le marketing d’interruption était comme les rendez-vous, il dépenserait beaucoup d’argent pour un nouveau costume et trouverait un bar avec des clients qui représentent la démographie de leur futur conjoint. Il s’approcherait de chaque conjoint potentiel, se présenterait et ferait une proposition de mariage. Le marketing par autorisation, cependant, ressemble davantage à des rencontres traditionnelles. Il se présenterait, trouverait le meilleur prospect dans le bar, concentrerait son attention sur ce prospect unique toute la nuit et proposerait un deuxième rendez-vous en fin de soirée. À votre avis, qui réussirait mieux à trouver un conjoint ?

Dans le marketing de permission, vous utilisez des appâts ou quelque chose de valeur que vous donnez en échange pour commencer le processus de marketing de permission afin de bâtir une réputation qui engendre un niveau de confiance afin qu’en fin de compte le prospect achète ce que vous recommandez. Après avoir obtenu leur autorisation et leur confiance, vous êtes passé du marketing à la vente.

Échelle de commercialisation des autorisations

Obtenir l’autorisation d’un prospect et l’élever dans l’échelle du marketing d’autorisation consiste à instaurer la confiance. Dans le marketing de permission, la permission est toujours accordée sous une forme ou une autre.

Selon Seth Godin dans son livre « Permission Marketing: Turning Strangers into Friends and Friends and Friends into Customers », il existe cinq niveaux d’autorisation que le client peut accorder, chacun augmentant l’autonomie de l’entreprise et le niveau de confiance du client dans l’entreprise.

1. Marketing situationnel

L’autorisation « Marketing situationnel » nécessite que le contact soit d’abord initié par le client. Une fois que le client a établi le premier contact, le marketing situationnel peut avoir lieu. Marketing situationnel le plus bas niveau de marketing de permission « Voulez-vous des frites avec ça ? » est un exemple de marketing situationnel.

Le marketing situationnel est conçu autour des circonstances et des besoins spécifiques d’un client individuel.

Peut-être avez-vous appelé votre fournisseur de journaux pour lui dire :

« Je voudrais mettre mon journal en pause pour les vacances. »

Dans le marketing situationnel, la personne à l’autre bout du fil peut répondre,

« Bien sûr » et ajoutez : « Oh, je vois que vous êtes un bon client. Souhaitez-vous passer à la facturation mensuelle, ce qui implique de débiter votre carte de crédit directement chaque mois ? »

Dans le marketing situationnel, une fois que le client a pris contact, l’entreprise prend la liberté de faire de la vente incitative.

2. Confiance dans la marque

L’autorisation de « confiance à la marque » est coûteuse à obtenir, mais une fois établie, elle vous offre la possibilité de facturer une prime pour votre produit ou service.

La confiance dans la marque reflète l’attente du consommateur que le produit, le service ou le comportement de l’entreprise correspond aux promesses faites par l’entreprise.

Starbucks est un bon exemple de confiance dans la marque. Starbucks est considéré comme une marque haut de gamme digne d’un prix plus élevé pour une tasse de café.

La confiance dans la marque est souvent le niveau de permission marketing souhaité. Cependant, la confiance dans la marque peut être perdue avec un seul faux pas. Par exemple, Coke a presque perdu toute sa confiance dans la marque du jour au lendemain lorsqu’elle a introduit sa formule New Coke.

3. Relation personnelle

L’autorisation de « relation personnelle » est l’endroit où l’autorisation est accordée à une personne de la solliciter sur la base d’une confiance personnelle.

Lorsqu’il s’agit de salons de beauté, l’autorisation est souvent accordée au coiffeur et non au salon lui-même. L’autorisation appartient à l’individu et si l’esthéticienne quitte le salon de beauté, les clientes ne restent pas automatiquement dans le salon.

J’ai une relation de confiance avec mon mécanicien automobile et lorsqu’il dit que je dois faire une réparation, je dis souvent : « Vous êtes l’expert, faites que cela se produise. »

Un problème avec les autorisations de relations personnelles est qu’elles ne sont pas évolutives et n’ont aucune valeur de revente puisque les personnes sont des agents libres. De plus, si la personne fait une erreur, toute confiance s’en va.

4. Achat sur approbation

L’autorisation « Achat sur approbation » est lorsque le client s’inscrit à un programme et accumule des points avec chaque achat qui peuvent être échangés plus tard. Le client est conscient que les points d’achat s’accumulent et oriente volontiers ses achats vers l’entreprise.

Les miles Frequent Flier ou les cartes de fidélité sont des exemples d’achats sur approbation.

Un inconvénient des achats sur approbation est qu’ils créent une obligation pour l’entreprise de tenir sa promesse. Étant donné que de nombreux points ne sont pas échangés, le niveau de responsabilité de l’entreprise n’est souvent pas clair.

Le marketing aléatoire ou gratuit est une variante des achats sur approbation qui surmonte le problème de la responsabilité inconnue. Dans le marketing aléatoire, les points correspondent au nombre de chances qu’une personne accumule de gagner un prix spécifique. Chaque point augmente donc les chances de la personne de gagner un nombre défini de prix.

5. Intraveineuse

La permission « intraveineuse » est le niveau de marketing de permission le plus convoité.

Avec l’autorisation intraveineuse, le fournisseur est propriétaire de la décision et de l’exécution. Le client est entièrement dépendant de l’entreprise pour prendre des décisions et les respecter. L’autorisation intraveineuse est différente de l’autorisation de relation personnelle en ce sens qu’avec l’autorisation de relation personnelle, le client doit toujours donner la permission de procéder à l’exécution, mais avec l’autorisation intraveineuse, les décisions et l’exécution sont du domaine du fournisseur et le client a préalablement accepté de payer pour cela, quel que soit le coût final.

L’autorisation intraveineuse est le niveau d’autorisation que vous accordez à votre chirurgien lors d’une intervention médicale. Le médecin peut vous donner n’importe quoi par voie intraveineuse et faire tout ce qui est médicalement nécessaire pendant une opération et vous avez accepté de payer pour cela. Vous lui donnez à 100% la permission de prendre des décisions à votre place pendant une opération sans autre consultation.

Un autre exemple de permission intraveineuse est le Book ou le Wine of the Month Clubs où chaque mois, un comité sélectionne un nouveau livre ou une nouvelle bouteille de vin et vous l’envoie avec une facture.

La proposition de valeur pour toute cette confiance est que l’autorisation accordée permet au client d’économiser du temps et de l’argent.

Mise en œuvre du marketing par autorisation

La commercialisation des autorisations est un processus. Cela ne créera pas de résultats immédiats. C’est comme le volant d’inertie qui démarre lentement et prend de l’élan avec le temps.

Les étapes suivantes peuvent vous aider à mettre en œuvre votre stratégie de marketing par autorisation :

Offrez au client une raison égoïste d’entrer dans votre échelle de valeur, par exemple en distribuant du contenu gratuit ou en utilisant des stratégies de tarification pour encourager l’adhésion, afin de réaliser des opportunités de marketing situationnel. Utilisez des outils tels que la base de données LifeStyle proposée par DataAxle pour en savoir plus sur vos clients et suivez les principes Maverick lorsque vous communiquez avec eux pour établir une relation plus profonde et plus personnelle, afin que les clients soient sûrs que vous avez leur meilleur intérêt à l’esprit. Récompensez les clients réguliers en employant des stratégies de tarification pour les clients fidèles, tels que des programmes de fidélisation, ou en mettant en œuvre des stratégies de gamification pour obtenir le statut d’achat sur approbation. ils prennent de mauvaises décisions. Offrez aux clients la commodité d’externaliser des processus décisionnels complexes et l’exécution de ces décisions à votre entreprise, sans aucune intervention du client. En proposant systématiquement des solutions qui sont dans le meilleur intérêt du client à un prix équitable, vous atteindrez le statut convoité de marketing d’autorisation de niveau intraveineux.

Comment pouvez-vous mettre en œuvre une stratégie de marketing de permission pour votre entreprise ?