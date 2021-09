Le guide de la Ryder Cup 2021 : dates, heures et appariements

in

Drapeau de la Ryder Cup © PGA of America

Un an après la date initialement prévue et après le report causé par les effets de la pandémie de covid, tout est prêt en Détroit de sifflement pour le litige de la 43e édition du Ryder cup, le tournoi qui oppose tous les deux ans les meilleurs joueurs de États Unis et L’Europe , qui cette fois se déroulera dans le cadre de la prestigieuse tournée de Wisconsin.

L’équipe américaine, dirigée par Steve Stricker, tentera de récupérer le trophée face aux européennes, avec Padraig Harrington commandant. L’un des événements sportifs de l’année où le golf espagnol sera représenté par Jon Rahm, triés directement par les listes de points, et Sergio Garcia, l’un des trois choix personnels du capitaine européen.

Le tournoi est programmé du 24 au 26 septembre et sur trois jours de compétition programmera cinq sessions de jeu, dont deux en modalité quatuor, de coups alternés, deux autres en quatre boules et une dédiée le dimanche exclusivement aux matchs individuels entre les 12 joueurs de l’équipe américaine et les 12 de l’équipe européenne.

Ci-dessous nous détaillons le programme complet des matchs prévus pour le tournoi. Ce calendrier, dont les horaires correspondent au calendrier péninsulaire espagnol, sera mis à jour tout au long de la semaine avec les noms des joueurs qui disputent chaque match dès que les capitaines confirmeront leurs choix. Le premier choix des quatuors de vendredi aura lieu jeudi soir, le 23 septembre.

Quatuor du vendredi matin

Match 1 : 14.05 heures

Match 2 : 14.21 heures

Match 3 : 14.37 heures

Match 4: 14,53 heures

Vendredi après-midi Fourballs

Match 1 : 19.10 heures

Match 2 : 19.26 heures

Match 3 : 19.42 heures

Match 4: 19.58 heures

Quatuors du samedi matin

Match 1 : 14.05 heures

Match 2 : 14.21 heures

Match 3 : 14.37 heures

Match 4: 14,53 heures

Fourballs du samedi après-midi

Match 1 : 19.10 heures

Match 2 : 19.26 heures

Match 3 : 19.42 heures

Match 4: 19.58 heures

Dimanche Matchs individuels

Match 1 : 18.04 heures

Match 2 : 18.15 heures

Match 3 : 18.26 heures

Match 4: 18.37 heures

Match 5: 18.48 heures

Match 6 : 18.59 heures

Match 7 : 19.10 heures

Match 8 : 19.21 heures

Match 9 : 19.32 heures

Match 10 : 19.43 heures

Match 11 : 19.54 heures

Match 12 : 20.05 heures

Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture de cette 43e édition du Ryder cup aura lieu le Jeudi 23 septembre à 23h, heure péninsulaire espagnole. Au cours de cet acte, les capitaines des deux équipes, Steve Stricker et Padraig Harrington, annonceront samedi matin leurs élections pour les matchs des foursomes par lesquels débutera la compétition.