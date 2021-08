Le guide de l’album One In A Million d’Aaliyah sur les services de streaming .

La musique d’Aaliyah est enfin disponible sur les plateformes de streaming (Photo : AP, Atlantic Records)

C’est une journée mémorable pour les fans d’Aaliyah alors que le deuxième album emblématique du défunt chanteur, One In A Million, est sorti pour la première fois sur les services de streaming.

La superstar du R&B est décédée dans un accident d’avion le 25 août 2001 à l’âge de 22 ans alors qu’elle atteignait le sommet de sa gloire et de son succès.

Depuis lors, cela a été une énorme frustration que les fans n’aient pas pu écouter facilement la musique d’Aaliyah et garder son héritage vivant. Cela était dû au fait que la famille de la chanteuse n’approuvait pas la sortie de sa musique en raison d’un différend avec Blackground Records, qui est dirigé par l’oncle d’Aaliyah, Barry Henkerson.

Cependant, tout a changé plus tôt ce mois-ci lorsque Spotify a finalement annoncé un calendrier de sortie pour cinq des albums d’Aaliyah, commençant avec One In A Million le 20 août. La plupart de sa discographie sera également disponible sur Apple Music et d’autres plateformes de streaming.

Cela permettra aux fans matures d’Aaliyah de profiter de la nostalgie de ses classiques des années 90, tandis que la génération TikTok créera sans aucun doute plusieurs défis de danse à ses bops mid-tempo.

Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous situez, voici un aperçu de tout ce que vous devez savoir sur le deuxième album studio d’Aaliyah…

Quand Aaliyah a-t-elle sorti One In A Million ?

Aaliyah a sorti son deuxième album, One In A Million, le 27 août 1996. Il est arrivé un peu plus de deux ans après ses débuts, Age Ain’t Nothing But A Number.

One In A Million était le deuxième album d’Aaliyah (Photo : Blackground, Atlantic Records)



Plusieurs albums d’Aaliyah arriveront sur les plateformes de streaming au cours des deux prochains mois (Photo : Spotify)



Aaliyah est décédée en août 2001 à l’âge de 22 ans (Photo : WireImage)

Pourquoi le One In A Million d’Aaliyah est-il si important ?

One In A Million a marqué la première fois de sa carrière qu’Aaliyah a cessé de travailler avec R Kelly, qui a produit son premier album et a été fortement impliquée dans son développement professionnel.

Cela a également déclenché le début de son partenariat de longue date avec les producteurs Timbaland et Missy Elliott, ainsi que Jermaine Dupri et Rodney Jerkins, qui ont tous travaillé sur le disque.

One In A Million a fait ses débuts au numéro 20 du classement Billboard 200 après avoir vendu 40 500 exemplaires au cours de sa semaine d’ouverture. Cependant, sa signification culturelle signifiait bien plus.

Cet album reste non seulement un diamant dans le catalogue d’Aaliyah mais aussi dans la discographie de Missy et Timbaland.

La chanson One In A Million a introduit un son mature et sensuel pour Aaliyah, tandis que le rebondissant If You’re Girl Only Knew a révélé sa personnalité effrontée, impertinente et confiante.

La ballade exceptionnelle, 4 Page Letter, a permis à Aaliyah de montrer à quel point elle peut maîtriser et incarner avec brio un rythme dépouillé.

À une époque où Mariah Carey et Whitney Houston dominaient les ondes avec leur voix puissante, Aaliyah a prouvé qu’elle pouvait également réussir une ballade écrite par Dianne Warren avec le soyeux The One I Gave My Heart To.

S’ouvrant sur la direction de l’album, Aaliyah a déclaré à l’AP à l’époque: ” Cela montre la croissance au cours des deux dernières années, j’ai maintenant 17 ans, donc cet album le montre. Il montre ma voix, ma gamme vocale. J’ai pris beaucoup de risques sur l’album, j’ai essayé beaucoup de choses différentes et c’est le principal changement par rapport aux deux albums.

« Je voulais que les différentes variétés de l’album mettent en valeur toutes les parties de ma personnalité. J’aime la soul, le hip hop et le R&B, j’aime tout, mais je veux que les gens me voient comme le type d’artiste qui peut chanter n’importe quel type de musique.’

Pourquoi le premier album d’Aaliyah, Age Ain’t Nothing But A Number, n’est-il pas disponible en streaming ?

Il était flagrant que le premier album d’Aaliyah, Age Ain’t Nothing But A Number de 1994, était absent du calendrier de sortie de Spotify.

Cependant, cela ne devrait pas être une surprise étant donné que l’ensemble du disque a été produit par le chanteur de R&B en disgrâce R Kelly.

La chanteuse I Believe I Can Fly est devenue un mentor pour Aaliyah au début de sa carrière et a signé en tant qu’auteur-compositeur principal et producteur de son premier album.

Des chansons comme I’m So Into You et, bien sûr, la chanson titre Age Ain’t Nothing But A Number, sont maintenant difficiles à écouter étant donné que Kelly aurait épousé Aaliyah alors qu’elle n’avait que 15 ans et à la lumière des accusations d’exploitation sexuelle contre lui.

Avec Kelly en tant qu’auteur-compositeur et producteur, il est probable qu’il percevrait des redevances sur tous les flux de l’album. Il a été essentiellement mis sur liste noire des listes de lecture Spotify en 2019 lorsque de nouvelles accusations d’abus sexuels ont été portées.

Quand les autres albums d’Aaliyah seront-ils disponibles pour sortie ?

Spotify prévoit de sortir quatre autres albums d’Aaliyah au cours des deux prochains mois :

3 septembre

Bande originale de Roméo doit mourir

10 septembre

Aaliyah

8 octobre

I Care 4 U + Ultimate Aaliyah

One In A Million d’Aaliyah est disponible en streaming maintenant.

