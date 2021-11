Le guide de Lauren Conrad pour une rencontre entre amis sans stress

Cher E! Lecteurs,

Les feuilles tombent, les températures chutent et la joie des Fêtes monte. C’est une période tellement amusante de l’année, surtout parce que mes enfants vieillissent. J’ai hâte de voir des êtres chers, de créer de nouvelles traditions et toutes les délicieuses gâteries ! Je sais que je ne suis pas le seul à compter jusqu’aux vacances, c’est pourquoi je suis ravi d’être l’éditeur invité de E!’S pour les vacances tout au long de la saison.

J’ai des suggestions de cadeaux pour vous aider avec votre liste et quelques idées utiles sur l’organisation d’événements. Nous savons tous que l’hébergement peut être stressant, mais ce n’est pas obligatoire. Auparavant, j’étais beaucoup plus investi dans la création de la présentation « parfaite » avec des paysages de table et un décor élaborés. Cependant, ces dernières années, il y a eu beaucoup plus d’enfants à nos événements. Certes, les choses sont devenues un peu plus chaotiques pour nous tous. Aujourd’hui, je suis beaucoup moins axé sur la présentation et je suis plus sur la création d’une atmosphère dans laquelle tout le monde est vraiment à l’aise afin que nous puissions passer du temps ensemble.

Mes amis et moi avons une célébration Friendsgiving chaque année. Au lieu de confier à un seul hôte la responsabilité de tout le repas, nous invitons les gens à apporter leur plat préféré. Cela nécessite un peu d’organisation pour ne pas vous retrouver avec six plats de pommes de terre différents, mais c’est une bonne façon pour chacun de partager ses propres traditions et cela soulage l’hôte.

Si vous ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas. Respirez profondément. Vous avez ceci. J’ai plein d’idées, de conseils et de suggestions d’achats pour rendre l’hébergement aussi simple que possible. Et, ce n’est pas tout. Après Friendsgiving, nous plongerons dans les cadeaux et autres articles essentiels pour le reste des vacances de cette année.

Lauren