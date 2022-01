Le guide de Nina Dobrev et Julianne Hough pour atteindre vos objectifs du Nouvel An

E ! : Vous êtes tous les deux tellement occupés. Quels sont quelques conseils pour rester au top de vos objectifs pour la nouvelle année et tout ce que vous avez déjà en cours ?

JH : Je pense qu’il s’agit de trouver des objectifs atteignables. Je pense que parfois nous allons si loin, comme « Je vais perdre 50 livres en deux mois. » Et ce n’est tout simplement pas possible. Il est plus facile d’atteindre vos objectifs lorsque vous essayez de le faire de manière durable. Créer des objectifs réalisables est la voie à suivre, car vous pouvez vraiment célébrer vos victoires quotidiennement contre quelque chose qui semble impossible à atteindre.

Se fixer des objectifs, c’est se connecter à ce que vous voulez ressentir et à l’émotion que vous voulez ressentir plutôt qu’à ce que vous êtes en train d’accomplir. Beaucoup de gens parlent de santé et de bien-être. Donc, si je veux être en bonne santé, au lieu de dire « Je veux être en bonne santé », interrogez-vous sur le sentiment que vous voulez ressentir en étant en bonne santé. Plus précisément, vous voudrez peut-être vous sentir énergisé ou léger, ou simplement avoir moins de brouillard cérébral et vous sentir lucide. Je crois que se connecter à ces sentiments que vous obtiendrez en atteignant vos objectifs au lieu de vous concentrer uniquement sur quelque chose que vous voulez faire est la grande différence dans la définition et la réalisation de vos objectifs.

ND : Un autre problème important est de vous entourer de bonnes personnes et de personnes avec lesquelles vous voulez réussir, de personnes qui vous stimulent et de personnes qui vous pousseront à vous assurer que vous atteignez vos objectifs. Ils disent que les cinq premières personnes avec lesquelles vous êtes le plus proche sont un reflet de vous. Et si vous vous entourez de personnes démotivées et paresseuses, qui ne sont pas axées sur les objectifs, il vous sera également très difficile de rester sur la bonne voie. C’est pourquoi une grande priorité pour moi est de traîner avec Julianne.

JH : La proximité, c’est le pouvoir. Demandez-vous « Qui voulez-vous être ? » Entourez-vous de ces personnes. Et, bien sûr, j’ai beaucoup de chance de pouvoir aussi traîner avec Nina.