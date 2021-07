Le guide de sonnerie pour le streaming en août

C’est la canicule de l’été, c’est-à-dire le moment idéal pour lancer la climatisation, rester collé au canapé et démarrer une bonne télévision.

Si le déluge des sports olympiques ne vous suffit pas, une nouvelle saison de Ted Lasso est diffusée et l’intégralité de Friday Night Lights est disponible. Pendant ce temps, des offres comme Vice, Watchmen, The White Lotus et The Other Two sont prêtes à vous emmener partout où vous voulez aller. Découvrez toutes les nouveautés sur Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, HBO Max et bien plus ci-dessous…

Quoi de neuf pour le streaming en août

Une liste sélectionnée de films et d’émissions de télévision à venir ce mois-ci et dont The Ringer est très enthousiaste.

Lumières du vendredi soir (Netflix, 1er août)

Kate Knibbs: Tim Riggins a eu beaucoup de moments formidables, mais pour mon argent, rien ne peut surpasser sa première grande action: quand il regarde son meilleur ami, Jason Street, dans les yeux et dit: “Texas pour toujours, Street.” Cette courte acclamation semblable à un koan résumait à la fois l’éclat de Riggins et l’éclat de Friday Night Lights dans son ensemble – l’idée que la poursuite ordinaire de l’excellence du football au lycée pourrait également être, sur le plan spirituel, un effort chimérique vers un , état d’or d’être, où tout ce dont vous avez besoin pour un maximum de bonheur est un feu de camp et un feu froid avec vos garçons.

Création (Netflix, 1er août)

Chris Ryan: Quand j’ai vu Inception pour la première fois, j’ai été tellement époustouflé par la nature élaborée des décors, par Joseph Gordon-Levitt faisant une routine Gene Kelly en apesanteur, par Juno renversant un pâté de maisons sur une charnière et par l’avalanche secrète de sa majesté au complexe alpin, je ne me suis pas vraiment arrêté pour penser si cela se produisait réellement. Ce qui est précisément le point. Ce n’est que lorsque nous nous réveillons que nous découvrons à quel point les choses étaient étranges, et Christopher Nolan a fourni au film son propre coup de pied, nous tirant hors de notre état altéré : une toupie et une coupe au noir, nous faisant demander, était tout cela n’est qu’un rêve ?

30 Rock (Netflix, 1er août)

Alison Herman: La sitcom bien-aimée de Tina Fey est arrivée à un moment où la télévision de diffusion venait d’entrer dans sa crise toujours en cours. 2006, l’année de ses débuts, était la dernière fois qu’un drame de réseau (Fox’s 24) a remporté l’Emmy de la série dramatique exceptionnelle. Face à des points de vente comme HBO commençant à siphonner la pertinence culturelle, sans parler des téléspectateurs, NBC a donné le feu vert exactement au genre d’émission de niche intelligente que ses concurrents étaient censés faire mieux. Ironiquement, la puissance décroissante de la télévision en réseau est également ce qui a permis à 30 Rock de rester à l’antenne pendant sept saisons.

Contagion (Hulu, 1er août)

Watchmen (Hulu, 1er août)

Miles Surrey: Watchmen a longtemps été considéré comme inadapté ; c’était trop tentaculaire, philosophique, nihiliste et horrible pour être commercialement viable. (Et avec l’un des personnages principaux de l’histoire étant une figure bleue et divine qui émigre brièvement sur Mars, un film ne pourrait pas exactement être fait avec un changement stupide.) Ce sont ces mêmes qualités, cependant, qui ont fait de Zack Snyder le berger idéal pour guidez enfin Watchmen vers le grand écran, un mariage parfait d’art et d’artiste qui a précipité la fondation sombre (et depuis recalibrée) de l’univers étendu de DC. Watchmen n’est pas tout à fait un chef-d’œuvre, mais parce qu’il a fait ressortir le meilleur de sa sensibilité austère, c’est facilement le meilleur film de Snyder.

Brooklyn Nine-Nine : Saison 8 (Hulu, 13 août)

Herman: La sitcom policière avec Andy Samberg de Michael Schur et Dan Goor est un plaisir simple avec une histoire quelque peu compliquée. Dans son incarnation initiale, sur Fox, Nine-Nine a suivi une trajectoire créative quelque peu analogue à la précédente collaboration de Goor et Schur, Parks and Recreation. Après quelques premiers trébuchements créatifs – un personnage secondaire qui ne pouvait pas accepter un non comme réponse avait des échos de Leslie Knope trop abrasif des premiers Parks – Nine-Nine s’est recalibré, puis s’est installé dans un groove confortable. Tranquillement, les dépêches de Nine-Nine de son poste de police fictif et homonyme sont devenues l’exemple le plus performant d’une espèce en voie de disparition à la télévision: la sitcom du réseau feel-good, alimentée par un ensemble savamment cultivé.

Archer : Saison 12 (Hulu, 26 août)

Michel Baumann: C’est une comédie sur le lieu de travail superficielle et paillarde; un programme d’action-aventure qui reprend le glamour des premiers James Bond ; et une critique absurde de l’appareil de sécurité nationale. Il peut être regardé à 3 heures du matin dans un état mental altéré ou peigné méticuleusement pour chaque référence obscure – et cela prend un peu de peignage, car les blagues sont épaisses et rapides, comme Airplane ! multiplié par In the Loop – et apprécié le même montant.

Vice (HBO Max, 1er août)

Jaws (Amazon Prime, 1er août)

Adam Nayman: En tant que film d’horreur sorti au sommet de la renaissance du genre subventionnée par les studios dans les années 1970, Jaws réoriente les trajectoires et les thèmes de classiques comme Psycho et The Texas Chain Saw Massacre – des récits d’avertissement dans lesquels des étrangers s’aventurant dans la vieille Amérique étrange obtiennent ce qui va arriver à eux via des monstres humains qui feraient mieux de ne pas être dérangés. Dans le film de Spielberg, le grand blanc est l’outsider, constituant une menace à la fois profondément existentielle et une affaire d’économie de nickel et de dix sous. Ce que le requin et la classe dirigeante d’Amity ont en commun, c’est le besoin d’un approvisionnement alimentaire régulier : les visiteurs qui envahissent la ville sur les ferries, badigeonnés de crème solaire avec des sacs banane remplis de revenus disponibles, ne sont que des copains dans l’eau.

Mme Doubtfire (Disney+, 6 août)

Les deux autres : Saison 2 (HBO Max, 26 août)

Herman: Aussi perspicace que The Other Two puisse être sur la génération Z, certaines de ses blagues les plus acerbes viennent du point de vue évident des trentenaires côtiers. Les influences de la série se retrouvent dans son arbre généalogique : la salle des écrivains comprend Lucia Aniello et Paul W. Downs de Broad City, Cole Escola de Difficult People et Jordan Firstman de Search Party ; Helene Yorke est peut-être plus reconnaissable pour son rôle précédent dans High Maintenance, où Chris Kelly et Sarah Schneider l’ont repérée pour la première fois. Les références révélatrices incluent une brève apparition de Real Housewife Tinsley Mortimer, un faux épisode de Watch What Happens Live With Andy Cohen, et une parodie plan pour plan de la scène du générique dans Call Me by Your Name, un gag visuel que les deux m’ont envoyé au sol et m’a laissé me demander à quel point une telle blague pouvait être largement diffusée.

Evil : Saison 2 (Paramount+, 29 août)

Ben Lindbergh: Evil est la cocréation de Robert et Michelle King, le duo scénariste-producteur marié à l’origine de la série de sept saisons de CBS The Good Wife et de son spin-off Paramount+, The Good Fight. Bien que Evil présente quelques scènes au tribunal, c’est loin d’être une procédure légale. Plutôt que de s’attarder sur des interprétations concurrentes de la loi – ou, dans le cas de The Good Fight, des tactiques concurrentes pour résister à une prise de contrôle républicaine – Evil se concentre sur les explications concurrentes du mauvais comportement. La série tourne autour du trio d’enquêteurs composé de David (Mike Colter), un prêtre catholique en formation, et de ses associés Kristen (Katja Herbers), une psychologue judiciaire, et Ben (Aasif Mandvi), un expert en technologie. Les trois cas de sonde de possession démoniaque supposée, avec le dévot mais non dogmatique David représentant l’église dans chaque enquête et Kristen et Ben fournissant des raisons scientifiques ou technologiques pour lesquelles un exorcisme n’est pas nécessaire.

Quelques nouveautés que vous auriez pu manquer

Parce qu’il est difficile de tout suivre, voici quelques éléments qui ont été créés un peu récemment et qui pourraient valoir la peine d’être rattrapés.

Rue de la peur (Netflix)

Surrey: En ce qui concerne le pedigree de Stranger Things, les premiers retours de Fear Street sont prometteurs : les critiques pour les deux premières entrées ont été favorables, et au moment d’écrire ces lignes, les deux premiers films restent dans le Top 10 des programmes les plus regardés de Netflix. aux Etats-Unis. Mais peut-être que l’aspect le plus impressionnant de Fear Street n’est pas nécessairement défini par des mesures, mais le sentiment qu’il y a eu un intérêt soutenu pour la trilogie – quelque chose dont le streamer a profité, par exemple, en décomposant la tristement célèbre scène de la mort de la trancheuse à pain avec scientifiques.

Schmigadoon ! (Apple TV)

Herman: Schmigadoon ! est sérieux là où ça compte, surtout quand il s’agit de l’histoire plus large de la relation difficile de Josh et Melissa. La série propose une vision douce et non conventionnelle de l’engagement à long terme : “Ce n’est probablement pas quelque chose que vous trouvez”, dit le personnage réprimé de Fred Armisen à propos du véritable amour. “C’est probablement quelque chose que vous faites.” Mais il le fait aussi en amenant patiemment le spectateur dans le réalisme magique des comédies musicales, comme Melissa le fait pour Josh.

Ted Lasso : Saison 2 (Apple TV)

Surrey: Il y a deux versions de Ted Lasso exposées dans la saison 2 qui parlent des grandes priorités de la série. D’une part, il y a les moments de bien-être familiers qui n’ont pas vraiment d’incidence sur l’intrigue, où Ted Lasso se contente de vibrer. … Mais c’est l’autre côté de Ted Lasso qui se construit lentement au cours de la nouvelle saison qui attire peut-être plus d’intrigues : le défi de vivre selon les idéaux laso-iens de compassion et de responsabilité, jour après jour, dans un industrie impitoyable qui exige apparemment la cruauté et la victoire par-dessus tout.

Loki (Disney+)

Surrey: Reste à voir comment Loki, à la fois personnage et série, s’intègre dans les plans plus larges de la phase 4 de Marvel. Mais avec un nouveau souffle et un terrain de jeu interdimensionnel à explorer dans une série autonome qui connaît des débuts prometteurs, le dieu de la malice a peut-être encore un but glorieux.

L’été de l’âme (Hulu)

Tig Notaro : Dessiné (HBO Max)

Herman: Drawn est évidemment une réponse à la pandémie, même si le matériel qu’il utilise est antérieur et (heureusement) n’en fait jamais mention. Mais en augmentant le monologue de Notaro, le spécial fait également ressortir le côté plus léger d’un artiste largement connu pour certaines des expériences les plus sombres qu’une personne puisse avoir.