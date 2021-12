Le guide de survie des vacances du Switch Gamer pour des sessions multijoueurs familiales festives

Image : La vie de Nintendo

C’est la saison des réunions de famille forcées, beaucoup trop de tous les aliments imaginables et des programmes télévisés remplis de remakes modernes inutiles d’anciens favoris. C’est aussi l’occasion idéale de mettre une manette entre les mains de grand-père et de montrer les joies du jeu avec ceux qui pourraient normalement l’éviter, en réunissant la famille, jeunes et moins jeunes, dans une seule activité harmonieuse de marque Nintendo. Tout pour éviter une autre partie de Monopoly ennuyeuse qui dure jusqu’à 23h le lendemain.

Les futurs missionnaires de Nintendo ont un public captif pendant les vacances sans avoir à renverser « accidentellement » de la superglue sur la chaise de quelqu’un comme la dernière fois. Le multijoueur sur canapé est toujours le meilleur type de multijoueur et vous possédez déjà la console de jeu moderne la plus portable et la plus simple de la planète. Les conditions sont parfaites !

Vous vous demandez comment naviguer au mieux dans cet arrangement festif délicat et tirer le meilleur parti de ces Joy-Con supplémentaires ? Nintendo Life est là pour s’assurer que vous ne gâchez pas cette opportunité en or annuelle avec sept conseils pour préparer votre famille à s’amuser…

Astuce n°1 – Soyez plus préparé que Noël Batman

Il est maintenant temps pour ces accessoires de volant encombrants.

Que vous ayez promis de rendre visite à vos amis et à votre famille ou s’ils viennent tous vous rendre visite, assurez-vous d’avoir déjà choisi l’ensemble parfait de jeux pour la famille Switch, tout est chargé, mis à jour, les contrôleurs sont déjà jumelés, et tout est Prêt à partir.

Si vous apportez le cadeau du jeu Switch à la maison d’un autre, vous avez votre propre câble HDMI avec vous, de préférence avec un séparateur ainsi que votre propre adaptateur multi-prises à trois voies afin que personne n’ait à choisir entre garder le commutateur ou les lumières scintillantes autour la fenêtre du salon ouverte. Il y aura des personnes présentes qui choisiront les lumières.

Bref, suivez l’exemple des Boy Scouts et soyez toujours prêt. Vous êtes un îlot de certitude technologique dans une mer de chaos orné de guirlandes, et tout le monde dans la pièce vous regarde avec une admiration silencieuse*.

* La crainte silencieuse n’est pas garantie. Les effets secondaires peuvent inclure une légère perplexité et un dédain actif.

Astuce #2 – Ne touche pas ce cadran

Grand-père est sur le point de détruire Junior avec une carapace rouge. C'est ce que vous obtenez pour jouer avec la télécommande, fiston.

Personne ne veut voir une démonstration enthousiaste du système ImmersoAmbiLightFeels™ de votre nouveau téléviseur avant de pouvoir jouer à quoi que ce soit. Grand-mère ne veut pas non plus que vous jouiez avec son ensemble, même si vous allez passer au bon rapport hauteur/largeur ou fouiller dans les menus de service et désactiver le lissage des mouvements.

Non, pas même si vous avez une présentation PowerPoint configurée et prête à regarder sur une tablette avec une version téléchargée de cette vidéo de Tom Cruise expliquant pourquoi ce serait tellement mieux pour tout le monde si seulement elle vous laissait fais le.

À moins que la moitié de l’écran ne soit rognée ou qu’elle soit en noir et blanc, travaillez avec ce que vous avez et résistez à la tentation de bricoler dans une tentative malavisée d’atteindre la perfection audiovisuelle.

Astuce #3 – Sn’utilisez le Joy-Con qu’en cas de besoin

Papa accapare sans galant le contrôleur Pro ici. Tsk.

Diviser un Joy-Con en deux contrôleurs multijoueurs d’urgence est une idée vraiment intelligente pour économiser de l’argent à cette période de l’année – et aussi une idée inconfortable. Si vous devez faire cela, il est poli que vous preniez la moitié du coup de crampes aux mains pour l’équipe familiale.

Ce serait également une bonne idée d’éviter d’utiliser des contrôleurs Joy-Con rares en édition limitée si vous avez la chance de les avoir. Si votre cousin/frère/père ne les jette pas accidentellement à travers la pièce pendant une partie de 1-2-Switch, il y a une chance non nulle qu’ils les jettent dans un bol de crème pâtissière tiède à la place, et personne ne veut passer le reste du dîner à te réconforter pendant que tu sanglotes laid ‘Mais j’ai dû acheter un Allons-y! Édition Pikachu Changez pour les obtenir ! » dans la bonne nappe à côté d’un bol de pommes de terre rôties doucement fumantes.

Conseil n°4 – Soyez un Père Noël numérique

Alors. Beaucoup. Commutateurs.

Est-ce que quelqu’un d’autre dans votre famille est un grand fan de Traversée d’animaux ou Pokémon? Ensuite, envoyez-leur quelque chose de spécial, directement depuis le confort de votre Switch ! Il n’a jamais été aussi facile de partager un design de pull de Noël virtuel sur mesure avec un être cher ou d’échanger des Pikachus spécialement élevés et des Wooloos brillants, qu’ils soient dans la même pièce ou à des milliers de kilomètres de distance, en se mettant à l’abri du soleil sur une plage chaude dans la terre opposée en Australie.

Vous avez offert à quelqu’un un cadeau attentionné et vous n’avez pas eu à dépenser un seul centime. Ils peuvent ou non être parfaitement conscients de ce fait. C’est la pensée qui compte, non ?

Astuce #5 – Gardez-le amusant

Demandez certainement à vos riches cousins ​​d'apporter tous leurs commutateurs.

Faire pleurer un enfant de six ans parce que les courses 200cc sont les seules « vraies » Mario Kart 8 les courses vont vous faire rayer à la hâte de la liste des cartes de Noël de tout le monde, tout comme l’ancienne excuse «Ce n’est pas de ma faute s’ils n’étaient pas assez bons pour rester sur le parcours».

De même, insister pour que tout le monde joue Smash Bros. Ultimate utiliser vos paramètres légaux de tournoi élaborés lorsque la seule autre personne encore à moitié éveillée ne se souvient que vaguement de « Mario vert » de sa jeunesse et est étalée sur le canapé en train de nourrir un ventre plein de sauce aux canneberges et de vin chaud n’est pas une bonne idée non plus .

N’oubliez pas que ce n’est pas une joyeuse rencontre multijoueur à moins que tout le monde ne passe un bon moment, même si cela signifie lancer subtilement un match ou deux. Ils peuvent affronter votre jeu débridé un autre jour.

Conseil n°6 – Rester simple

« Est-ce que je le fais bien ? Suis-je un joueur maintenant, alors ? » Oui, oncle Phil. Vous venez de jouer.

Bien que nous voudrions vous dire le contraire, ce n’est pas le moment idéal pour engager deux autres personnes qui ne faisaient de toute façon que feindre un intérêt poli pour jouer. Secret de Mana jusqu’au bout avec vous. Aujourd’hui n’est pas non plus le jour d’une épopée Mario Tennis Aces session avec parenthèses formelles et ensemencement. Non, même s’il y a certainement assez d’espace dans la pièce pour votre tableau blanc autonome, l’échelle de tournoi assortie et la chaise d’arbitre. Laissez tout le monde frapper la balle jusqu’à ce qu’il veuille faire autre chose et prétendez que cela ne vous dérange pas du tout lorsque votre oncle essuie le sol avec vous même si vous jouiez vraiment à votre meilleur.

En règle générale, tout jeu que vous devez expliquer aux gens pendant plusieurs minutes avant de pouvoir jouer – ou qui a besoin de beaucoup de temps pour être mis en place – est le mauvais jeu pour une réunion de famille décontractée.

Conseil n°7 – Soyez bref

Mieux que le discours de la reine, non ? À droite!?

Était une seule ronde de 9 trous de Mario Golf : Super Rush plus qu’assez de jeux pour tout le monde, même si vous avez passé la semaine dernière à recharger tous les Joy-Con sur lesquels vous pouviez mettre la main (comme nous l’avons conseillé dans le conseil n ° 1) et êtes venu à la fête avec une bandoulière bourrée de tous les jeux multijoueurs imaginables ? Parfait.

Il est maintenant temps de déconnecter cette Switch, de charger votre jeu solo préféré, de vous amuser et de laisser ceux qui sont encore assez éveillés pour le faire avoir l’argument traditionnel à part entière sur Mourir fortle statut de film de vacances.

Bonheur.

Envisagez-vous une action multijoueur Switch cette saison des vacances? Comment vous préparez-vous ? Quels jeux recommanderiez-vous ? Et surtout, Die Hard est-il un film de Noël ?