Le guide définitif des normes Wi-Fi : du 802.11b/g/n au Wi-Fi 6E

En l’espace de seulement deux décennies, le Wi-Fi est passé d’un luxe coûteux à une technologie dont la plupart d’entre nous ne peuvent se passer. Nous l’utilisons probablement tous dans notre vie quotidienne en tant que technologie sans fil centrale qui connecte divers gadgets ménagers à Internet. Aussi immuable que puisse paraître la technologie, elle a en fait connu de nombreux ajustements sous le capot au fil des ans.

De manière assez surprenante, toutes les révisions Wi-Fi successives ne se sont pas concentrées sur l’amélioration de la vitesse et de la portée. Au lieu de cela, beaucoup sont conçus avec des cas d’utilisation spécifiques à l’esprit. Certains ont même sacrifié la vitesse ou la portée au profit de l’autre.

De nos jours, les appareils prennent généralement en charge plusieurs normes Wi-Fi et vous permettent de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins.

Qu’est-ce que le Wi-Fi ?

Avant de pouvoir parler des différentes normes Wi-Fi utilisées aujourd’hui, il est important de comprendre comment fonctionne la technologie.

Vous n’y avez peut-être pas beaucoup réfléchi, mais le Wi-Fi n’est pas très éloigné des technologies de communication sans fil traditionnelles telles que les émissions de télévision et de radio. Les deux reposent sur des ondes électromagnétiques, par opposition aux ondes mécaniques comme le son qui ont besoin d’un support pour voyager.

Le Wi-Fi est une norme de communication sans fil, un peu comme les émissions de télévision ou de radio.

Cependant, la principale différence entre le Wi-Fi et les autres normes sans fil réside dans leur fréquence de transmission. Les stations de radio FM et AM diffusent à des fréquences basses, généralement autour de 100 MHz (mégahertz). Le Wi-Fi, quant à lui, fonctionne exclusivement dans la gamme des gigahertz (GHz). Des fréquences plus élevées permettent de transporter plus de données à la fois, ce qui est pratique pour transporter des données Internet et des flux vidéo vers divers appareils dans votre maison. Mais cela s’accompagne également de certains inconvénients dont nous parlerons plus tard.

Comme toute autre technologie couramment utilisée, le Wi-Fi est défini par un ensemble de spécifications. Plus précisément, la norme 802.11 de l’IEEE. Notamment, la famille 802 standardise également d’autres protocoles de réseau comme Ethernet et Bluetooth.

802.11b/g/n : la norme Wi-Fi de base

Les six années qui ont suivi les débuts du Wi-Fi en 1997 l’ont vu passer par plusieurs révisions incrémentielles. La norme 802.11 originale de l’IEEE a été suivie par 802.11b, 802.11a et enfin 802.11g. Comme vous vous en doutez, chacun a amélioré le précédent en termes de bande passante, ou ce que nous appelons simplement la vitesse de connexion de nos jours.

De ces trois normes, cependant, seules les normes 802.11b et 802.11g ont fait leur chemin vers les appareils grand public. La norme 802.11a fonctionnait sur la fréquence 5 GHz, la rendant totalement incompatible avec les appareils existants. Il a été adopté dans les cercles d’entreprises, mais n’était pas courant ailleurs en raison de ses coûts de composants élevés.

802.11b802.11g802.11n

(Wi-Fi 4)802.11ac

(Wi-Fi 5)802.11ax

(Wi-Fi 6)Vitesse maximale du Wi-Fi 6E

802.11b :

11Mb/s

802.11g :

54Mb/s

802.11n

(Wi-Fi 4) :

150Mb/s

802.11ac

(Wi-Fi 5) :

800Mb/s

802.11ax

(Wi-Fi 6) :

1,2 Go/s

Wi-Fi 6E :

2 Go/s

MIMO

802.11b :

non

802.11g :

non

802.11n

(Wi-Fi 4) :

jusqu’à 4

802.11ac

(Wi-Fi 5) :

jusqu’à 8

802.11ax

(Wi-Fi 6) :

jusqu’à 12

Wi-Fi 6E :

jusqu’à 12

Bandes de fréquence

802.11b :

2,4 GHz

802.11g :

2,4 GHz

802.11n

(Wi-Fi 4) :

2,4 GHz

(5 GHz en option)

802.11ac

(Wi-Fi 5) :

5 GHz

(2,4 GHz en option)

802.11ax

(Wi-Fi 6) :

5 GHz

(2,4 GHz en option)

Wi-Fi 6E :

6 GHz

Année

802.11b :

1999

802.11g :

2003

802.11n

(Wi-Fi 4) :

2009

802.11ac

(Wi-Fi 5) :

2013

802.11ax

(Wi-Fi 6) :

2019

Wi-Fi 6E :

2021

Avant de discuter des mérites du Wi-Fi 5 GHz, cependant, il vaut la peine de revenir d’abord au 802.11n. Sorti en 2009, il s’agissait de la norme finale qui a permis d’améliorer la bande de fréquences 2,4 GHz. Il a également ajouté la prise en charge de MIMO (entrées multiples, sorties multiples) – la technologie qui permet aux appareils Wi-Fi d’utiliser plus d’une antenne pour des taux de transfert de données améliorés.

La norme 802.11n a également introduit la prise en charge facultative de la bande de fréquences 5 GHz. Cependant, la plupart des appareils ont continué à ne prendre en charge que 2,4 GHz, ce qui est susceptible de réduire les coûts liés à l’ajout d’une radio secondaire.

Alors que 802.11n a ajouté la prise en charge de 5 GHz, peu d’appareils l’ont pris en charge.

Malgré son âge, 802.11n est toujours la norme Wi-Fi la plus largement utilisée aujourd’hui, de nombreux appareils économiques l’optant pour maintenir des coûts bas. De nombreux appareils domestiques intelligents bon marché, tels que les caméras sans fil et les ampoules, utilisent toujours exclusivement 2,4 GHz.

À cette fin, considérez le 802.11b/g/n comme la norme Wi-Fi de base aujourd’hui. La plupart des routeurs et des appareils ajoutent simplement la prise en charge de normes supplémentaires plutôt que de remplacer ou de supprimer complètement 2,4 GHz. Il y a aussi une raison pratique à cela, comme nous le verrons dans la section suivante.

802.11ac : approche des vitesses gigabit

Après avoir atteint les limites pratiques de 2,4 GHz avec 802.11n, les chercheurs ont proposé une nouvelle norme qui se concentrait exclusivement sur 5 GHz. Baptisé 802.11ac, il a introduit des vitesses encore plus rapides, en particulier 866 Mb/s par canal. Avec plusieurs canaux, le débit total d’un routeur peut dépasser largement 1 Gb/s.

802.11ac a également introduit le MIMO multi-utilisateurs (MU-MIMO), permettant à plusieurs appareils de communiquer simultanément avec le routeur. Le dernier avantage est venu sous la forme d’une moindre congestion du réseau – la norme accueillait plus de canaux que l’ancien spectre de 2,4 GHz. Les appareils 5 GHz n’ont pas non plus à partager la fréquence avec d’autres normes sans fil comme Bluetooth, qui utilise 2,4 GHz.

Une fréquence plus élevée, cependant, a un inconvénient assez important et notable – elle ne peut pas très bien gérer les obstacles.

Des fréquences plus élevées comme 5 GHz offrent de meilleurs taux de transfert de données que 2,4 GHz, mais sont facilement affectées par les obstacles.

Alors que les signaux 2,4 GHz ne subissent que des pertes (ou atténuations) mineures lors du passage à travers des obstacles, les fréquences plus élevées tolèrent beaucoup moins les murs et autres surfaces. Et si votre maison a des murs en briques et en béton, l’atténuation subie par les signaux 5 GHz pourrait la rendre presque inutilisable.

En d’autres termes, une fréquence de transmission plus élevée améliore considérablement la bande passante mais a un impact négatif sur la force du signal. Ce compromis est la raison pour laquelle de nombreux routeurs diffusent simultanément des signaux 2,4 GHz et 5 GHz. Vos appareils peuvent automatiquement revenir au premier si vous êtes loin du routeur.

En remarque, cette relation inverse entre la vitesse et la portée affecte également les signaux 5G à ondes millimétriques (mmWave). Étant donné que mmWave fonctionne dans la plage de 30 à 300 GHz, la force du signal diminue s’il traverse des obstacles. C’est pourquoi la plupart des opérateurs sans fil et des fabricants de smartphones s’en tiennent actuellement aux bandes de fréquence 5G inférieures (inférieures à 6 GHz). Bien que ces fréquences n’offrent qu’une petite mise à niveau par rapport au LTE, elles sont également beaucoup plus pratiques.

Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E : la nouvelle référence

Le Wi-Fi 6, moins communément appelé 802.11ax, est la norme Wi-Fi la plus récente. Le premier changement majeur concerne la convention de nommage Wi-Fi. Après des décennies d’utilisation de titres IEEE maladroits, 802.11ax simplifie les choses en s’appelant lui-même Wi-Fi 6. Les versions précédentes ont également reçu des surnoms pratiques, 802.11ac et 802.11n maintenant simplement appelés Wi-Fi 5 et 4 respectivement.

Comme vous vous en doutez, le Wi-Fi 6 élève à nouveau la barre de bande passante théorique, atteignant un impressionnant 9,6 Gb/s. Cependant, ce n’est pas le point culminant. Le Wi-Fi 6 met fortement l’accent sur la réduction de la congestion du réseau grâce à des techniques telles que MU-MIMO et la formation de faisceau.

En termes plus simples, la norme Wi-Fi 6 a été conçue pour les environnements urbains denses. Il prend également mieux en charge les applications émergentes telles que la domotique, où vous pouvez facilement avoir des dizaines ou des centaines d’appareils connectés à un seul routeur.

La plupart des smartphones et ordinateurs portables commercialisés ces jours-ci prennent en charge la norme Wi-Fi 6.

Bien que la spécification ait été officiellement finalisée en 2019, il faudra un peu plus de temps avant que la plupart des appareils la prennent en charge. Pourtant, l’adoption a été assez rapide par rapport aux normes précédentes. Il existe déjà plusieurs routeurs Wi-Fi 6 sur le marché et de nombreux smartphones, ordinateurs portables et tablettes de milieu de gamme prennent également en charge la norme. Le Galaxy S10 de Samsung a été le premier appareil Android grand public doté du Wi-Fi 6, tandis que l’iPhone 11 a emboîté le pas plus tard dans l’année.

Le Wi-Fi 6 utilisait à l’origine les mêmes spectres 2,4 et 5 GHz que les normes précédentes. Cependant, une nouvelle révision, surnommée Wi-Fi 6E, a été approuvée en 2021 et a apporté la prise en charge de la bande de fréquences 6 GHz.

Le Wi-Fi 6E promet des vitesses réelles encore plus rapides et améliore la capacité de l’appareil au-delà de la norme originale de 2019. Le Samsung Galaxy S21 Ultra a été le premier smartphone à intégrer le Wi-Fi 6E.

Normes Wi-Fi moins connues

802.11ah

Alors que chaque nouvelle norme Wi-Fi a tenté d’aller au-delà de 2,4 GHz, 802.11ah fait exactement le contraire. C’est la première norme Wi-Fi inférieure à 1 GHz et aussi la seule à donner la priorité à la portée plutôt qu’à la vitesse. Sa basse fréquence lui permet également de franchir les obstacles sans subir de fortes atténuations.

Surnommé Wi-Fi HaLow, il est destiné aux applications IoT, où vous pourriez avoir besoin d’une couverture sur de longues distances. Il est peu probable que vous trouviez un soutien généralisé pour cela aujourd’hui, mais il pourrait prendre de l’ampleur dans les années à venir.

802.11ad

L’une des premières tentatives pour aller au-delà de 5 GHz pour le Wi-Fi, 802.11ad était une norme très attendue vers 2016. Contrairement au modeste saut du Wi-Fi 6E à 6 GHz, il visait à fonctionner sur la bande de fréquences 60 GHz. Ce changement ambitieux permettrait une bande passante théorique de 7 Gb/s, soit près de 20 fois supérieure au Wi-Fi 4.

Comme vous vous en doutez, cependant, la bande de fréquences de 60 GHz n’est pas vraiment pratique pour une utilisation sur une distance significative. En d’autres termes, vous avez besoin d’une ligne de vue directe entre votre émetteur et votre récepteur.

Sans surprise donc, très peu d’appareils ont adopté le 802.11ad et celui-ci est finalement tombé dans l’oubli. Cependant, le concept de transmission de données sur 60 GHz perdure pour certaines applications à bande passante élevée et à faible latence. Le HTC Vive, par exemple, utilise la norme 802.11ad pour réaliser la réalité virtuelle (VR) sans fil. Et même avec toute cette bande passante, cela compresse considérablement le flux.

Le Wi-Fi 60 GHz est le mieux adapté aux applications gourmandes en bande passante telles que la réalité virtuelle sans fil.

802.11ay

Destiné à remplacer la norme précédente, le 802.11ay est la dernière tentative de Wi-Fi à 60 GHz. Tout comme le 802.11ad, il ne nécessite que peu ou pas d’obstacles sur son chemin, limitant son utilité aux applications marginales telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle sans fil et les stations d’accueil pour ordinateur portable. Cependant, il améliore la bande passante par rapport à la spécification précédente, offrant une vitesse maximale théorique de 20-30 Gb/s.

Et avec cela, vous êtes maintenant au courant de toutes les normes Wi-Fi utilisées aujourd’hui ! Si vous êtes à la recherche d’un nouveau routeur, consultez notre liste régulièrement mise à jour des meilleurs routeurs Wi-Fi.