Le guide des armes Anacrusis: les meilleures armes à feu et armes spéciales expliquées

L’Anacrusis vient se battre pour la couronne de tireur de horde de plus en plus contestée, et si vous envisagez de plonger vous-même dans le jeu coopératif de science-fiction, vous devrez comprendre son arsenal complet d’armes. Ci-dessous, nous avons détaillé la gamme complète d’armes et d’équipements Anacrusis, y compris sa gamme hors du commun de grenades et d’armes à feu à énergie. Considérez ceci comme votre introduction à toutes les armes et grenades, et un rapide explicatif sur la façon de recharger les munitions dans The Anacrusis.

La liste des armes d’Anacrusis

Dans la saison 1 du jeu Early Access, il y a sept armes à feu à trouver dans le monde du croiseur de luxe, l’Isolode. Trois d’entre elles peuvent être trouvées dans chaque pièce sûre, tandis que trois autres, les « armes spéciales », doivent être récupérées dans les couloirs et les aires de restauration des niveaux changeants. Le septième, votre pistolet standard de type pistolet, est équipé de manière fixe comme arme secondaire et dispose de munitions infinies, de sorte que vous ne serez jamais totalement sans une chance de vous battre pour vous défendre et défendre votre équipe. Voici le récapitulatif des armes principales et spéciales.

Différents extraterrestres appellent des armes différentes.

PME

Le SMB (submachine blaster, nous supposons) est l’équivalent SMG dans le monde de science-fiction de The Anacrusis. Il dispose d’un chargeur de 50 cartouches, contient un maximum de 550 munitions et offre la cadence de tir la plus rapide de toutes les armes du jeu. Comme vous pouvez vous y attendre, il offre un excellent choix de pulvérisation et de prière pour les joueurs qui souhaitent abattre les extraterrestres devant eux, mais cela se fait au prix d’une efficacité à plus longue portée, telle qu’une précision plus faible que les autres. armes à feu sur cette liste.

Fusil à plasma

Votre fusil d’assaut standard, le fusil à plasma est le meilleur choix pour les joueurs qui veulent garder les extraterrestres loin de la portée de leurs bras. C’est le pistolet le plus précis à bord de l’Anacrusis, mais il dispose d’une taille de clip environ la moitié de celle du SMB (24 cartouches par chargeur, 264 munitions au total par pistolet). C’est un excellent pistolet de démarrage, et si ses attributs conviennent à votre style de jeu, vous pouvez également l’utiliser tour après tour.

Blaster

Le Blaster, comme son nom l’indique, est le pistolet de style fusil de chasse dans The Anacrusis. Il contient beaucoup moins de munitions que les autres armes (8 cartouches par chargeur, 102 munitions au total), mais c’est parce que vous aurez besoin de beaucoup moins de munitions pour nettoyer une pièce. Le Blaster est idéal pour les joueurs qui ne peuvent pas être dérangés par des choses comme viser. Chargez simplement dans une pièce et éjectez-vous dans l’hyperespace tout ce qui se trouve sur votre chemin. Cela signifie que vous devrez vous rapprocher pour affronter les mini-boss extraterrestres du jeu, tels que Brute et Spawner.

L’esthétique rétro-futur s’étend à l’arsenal de science-fiction que vous avez à votre disposition.

Fusil à arc

La première des trois armes spéciales du jeu, vous ne pouvez pas trouver le fusil à arc dans des pièces sûres, mais cherchez loin du chemin principal et vous en rencontrerez peut-être une. Ce pistolet en forme de bobine Tesla charge de l’électricité, puis étend ses effets de zapping dans une zone générale, se déplaçant d’un extraterrestre à un autre et ainsi de suite, tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé lorsque vous avez déjà un fusil à plasma ou un PME.

Fusil laser

Le fusil laser nécessite un peu de patience, car il y a un délai entre le moment où vous appuyez sur la gâchette et le moment où il tire, mais une fois qu’il le fait, il peut s’agir de l’arme la plus dévastatrice du jeu. Cette arme rare émet un faisceau d’énergie pure et brûle tout ce qui se trouve sur son passage immédiat. C’est génial contre les extraterrestres spéciaux tels que le Grabber, car vous pouvez garder vos distances et éliminer rapidement toute menace.

Tourelle automatique

Celui-ci n’a probablement pas besoin d’explication, car il s’agit d’un incontournable du jeu vidéo. L’Auto-Turret n’est pas un pistolet à manier dans vos mains, c’est une mitrailleuse automatisée qui tient les hordes à distance aussi longtemps que dure son énergie, ce qui semble être d’environ une minute ou deux. Celles-ci sont excellentes pour le contrôle des foules lorsque le jeu vous donne l’un de ses objectifs de « retranchement », vous enfermant dans un coin et vous demandant de rester debout. La tourelle automatique ne peut pas être déplacée une fois placée, alors assurez-vous qu’elle est exactement là où vous le souhaitez. Après cela, vous serez heureux de l’avoir porté jusqu’à ce point.

Les grenades Anacrusis

En plus de ces armes à feu, vous trouverez également plusieurs types de grenades au fur et à mesure de votre exploration. Cette liste comprend les grenade incendiaire qui allume une zone en feu, un bonne grenade qui ralentit les ennemis qui se déplacent à travers le goo éclaboussé, un grenade bouclier qui fournit brièvement un bouclier à bulles pour vous et vos alliés, et un grenade vortex qui capture les ennemis dans un vortex d’énergie pour un ciblage plus facile.

Comment faire le plein de munitions dans The Anacrusis

Besoin de munitions ? Recherchez des kiosques de recharge d’armes comme celui-ci.

Vous remarquerez peut-être qu’il n’y a pas de boîtes de munitions de rechange autour du vaisseau de luxe, même si votre nombre de munitions est manifestement limité. Pour éviter de courir à sec, vous devrez rechercher bornes de recharge d’armes, qui ressemblent à de petits supports sphériques métalliques, et interagissent avec eux pour recharger instantanément vos munitions au maximum. S’il vous arrive de manquer complètement de munitions principales, vous aurez toujours votre pistolet comme arme secondaire avec ses munitions infinies, mais vous devriez vraiment considérer cela comme un dernier recours. Elle est beaucoup plus faible que les autres armes et ne devrait pas être considérée comme votre annulateur extraterrestre de référence.

