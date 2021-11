Le guide des cadeaux de Noël de Carly Pearce vous garantit un Noël champêtre

Nous avons interviewé Carly Pearce parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent d’une marque pour laquelle elle est payée. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Cachez le vin et sortez le lait de poule : c’est Noël !

Thanksgiving est venu et est parti, ce qui signifie que les achats des Fêtes sont officiellement lancés. Et pour chanteur country Carly Pearce, elle est prête à donner le coup d’envoi des célébrations en co-animant CMA Country Christmas avec Gabby Barrett.

« Les vacances sont ma période préférée de l’année, et j’ai hâte de célébrer avec tout le monde », a déclaré l’interprète de « Never Wanted to Be That Girl » à E! Nouvelles. « Je me sens honoré de faire partie de cette tradition spéciale! Je suis ravi de sonner pendant les vacances avec des performances incroyables de certains des artistes que j’admire le plus. »

Avant de chanter ses chansons de vacances préférées avec les plus grands noms de la musique country, Carly partage les cadeaux qu’elle aimerait offrir et recevoir. Commencez vos achats ci-dessous.