Le guide des cadeaux de vacances de Kailyn Lowry et Leah Messer est une victoire pour les mamans

Ne sous-estimez jamais une maman en mission de vacances.

Cette saison, Kailyn Lowry et Léa Messer sont déterminés à faire des vacances un moment magique pour leurs enfants. Mais alors que leurs enfants grandissent un peu, ces stars de Teen Mom 2 ont appris quelques leçons en cours de route.

« Je cherche toujours des cadeaux pratiques et utiles pendant les vacances », a expliqué Kailyn à E! Nouvelles. « Je déteste me demander si quelqu’un aimera ou utilisera un cadeau, alors je lui trouve quelque chose que je sais qu’il aimera et utilisera, ou j’opterai pour une carte-cadeau ou de l’argent liquide. Restez simple et vous ne pouvez pas perdre. Avec tout le désencombrement a fait au cours de la dernière année, personne ne veut ajouter des choses qu’il n’utilisera pas à son espace. «

Et tandis que les stars de la télé-réalité de MTV se concentrent sur la recherche de superbes cadeaux, elles ne peuvent pas oublier la vraie raison de la saison.