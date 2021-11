Le guide des cadeaux de vacances de Loni Love est la vraie affaire

Nous avons interviewé Loni Love parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Loni est un porte-parole rémunéré de HomeGoods. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Les meilleurs cadeaux sont toujours offerts avec amour !

En cette période des fêtes, The Real co-anime Loni amour veut aider les acheteurs qui ne savent pas trop quoi offrir à leurs proches. En conséquence, elle s’associe à HomeGoods pour leur campagne Gift Better.

« J’adore acheter des cadeaux de Noël chez HomeGoods parce que leurs étagères, en magasin et en ligne, sont remplies tout au long de la saison avec tellement de cadeaux incroyables à découvrir à des prix imbattables », a expliqué Loni à E! Nouvelles. « Cette année, je suis vraiment excité parce que je me suis associé à HomeGoods pour aider 20 acheteurs chanceux à trouver les cadeaux les plus significatifs, même pour les personnes les plus difficiles de leur liste. »

À partir du 16 novembre, les consommateurs peuvent réserver une séance de magasinage virtuelle avec Loni où elle fournira aux appelants des conseils sur les cadeaux et sélectionnera même à la main un cadeau incroyable à emballer et à expédier à temps pour les vacances.

Si vous préférez acheter ses choix de cadeaux préférés en ligne, il y a un endroit pour ça. Obtenez un aperçu ci-dessous.